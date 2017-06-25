Wimbledon'da 3 milli tenisçinin eleme heyecanı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

Çim kortta oynanan tek grand slam özelliğini taşıyan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, 3 Türk kadın tenisçi ana tablo mücadelesi verecek.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da "milli tenisçiler" Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, elemeleri geçmeye çalışacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvada İpek, çitlerde de Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai ile elemelerde korta çıkacak.

İlk grand slam heyecanını bu yıl Roland Garros'ta yaşayan Başak, kariyerinde ilk kez Wimbledon elemelerinde boy gösterecek.

Erkeklerde ise Türk sporcular, dünya sıralamasında gerekli dereceyi elde edemedikleri bu sezon üçüncü grand slam turnuvasına da katılım hakkı elde edemedi.

"ÇİM KORT SÜRPRİZLERE AÇIK"

Milli tenisçiler, yaptıkları açıklamalarda, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda öncelikle ana tabloya kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu prestijli organizasyonda geçen yıl ana tabloda yer alan Çağla Büyükakçay, Wimbledon'un kendisine büyük bir heyecan verdiğini ifade etti.

Kadınlar dünya 175 numarası Çağla, "Bir sene daha burada mücadele edecek olmak çok güzel. Çim kort farklı bir zemin, sürprizler olabiliyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, umarım ana tabloda görüşürüz." diye konuştu.

"İYİ HAZIRLANDIM"

İpek Soylu ise Wimbledon elemeleri öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurguladı.

Bu yıl Birmingham'da 3 maç oynadığına işaret eden İpek, "İyi bir planlama olduğunu düşünüyorum. Çim zor bir zemin ama kendimi rahat hissediyorum. Oyunumun da etkili olduğunu düşünüyorum. Korta çıktığımda elimden geleni yapacağım. İlk hedefim öncelikle ana tabloya çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

YEDEK LİSTEDEN ELEMELERE GİRDİ

Yedek listede yer almasına rağmen as oyunculardan çekilenlerin olmasıyla elemelere katılma şansı elde eden Başak Eraydın ise şunları kaydetti:

"Wimbledon'da oynamak her tenisçi için büyük bir hayaldir. Benim için de öyle. Kariyerimde ilk kez Wimbledon'a katılacağım için büyük bir heyecan duyuyorum. Çim kortta kendimi iyi hissedeceğimi ve başarılı olacağımı düşünüyorum. Umarım, hem benim hem de Türk tenisi için başarılı bir turnuva olur."

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları ise 3-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.