Çanakkale'de Rally Troia heyecanı

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Çanakkale Belediyesi katkıları ile 30 Haziran Cuma günü tüm sporcuların 11:30-15:00 saatleri arasında feribot ile Gelibolu'ya geçerek şehitliği ziyaret etmesinin ardından, kordon boyunda yer alan Kordon-Truva Heykeli önünde saat 18:30'da start seramonisi ile Rally Troia start verecek.



Rally Troia kapsamında; 43 Avrupa Ralli Kupası, 9 Historic ve 23 de Renç Koçibey Kupası olmak üzere toplam 75 otomobil ve 150 sporcunun katılacağı organizasyon, aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası ve Bulgaristan Ralli Şampiyonası'na da puan verecek.

Rekabeti ile heyecanı bir arada barındıran rallinin ilk günü 01 Temmuz Cumartesi sabahı saat 10:15'te başlayacak. Ekipler Paris ve Homeros etaplarını ikişer kez geçecekler. Saat 17:00'de seyirciye özel etabı ile Çanakkale Belediyesi arkasındaki pazar yeri otoparkında yer alan Troia Horse ile seyirciye görsel şölen sunacak.

Rally Troia 02 Temmuz Pazar sabahı 11:00'de servis alanı çıkışı ile başlayacak. Yarışmacıların Assos, Apollon ve redbull.com etapları geçildikten sonra saat 17:00'de Truva Heykeli önündeki podyumda finiş seremonisi ve ödül töreni ile Rally Troia rallisi son bulacak.