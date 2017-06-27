Kırkpınar'ın 'en uzun' pehlivanları

Ata sporu güreşin en önemli organizasyonlarından Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanma hedefiyle Türkiye'nin farklı illerindeki pehlivanlar hazırlıklarına başladı. Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi adına Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlardan Orhan Okulu başta olmak üzere, farklı boylarda 50 güreşçi hazırlıklarda sona yaklaştı. Kırkpınar hazırlıkları kapsamında kampa giren pehlivanlardan İsmail Koç ile Hüseyin Gümüşalan, boylarının uzunluğu ile dikkati çekiyor.



Döşemealtı Belediyesi pehlivanlarından 2 metre boyundaki başaltı pehlivanı Hüseyin Gümüşalan Kırkpınar'ın en uzun pehlivanı unvanının, 1.96 metre uzunluğundaki İsmail Koç da Kırkpınar'daki en uzun başpehlivan unvanının sahibi.



HEYBETLİ GÖRÜNÜM



Pehlivanların genelde heybetli görünümüyle dikkati çektiğini anlatan Koç, uzun boylu olmanın er meydanında avantajlı olduğunu vurguladı. Boy avantajını kullanamamaları halinde dezavantaja dönüştüğünü dile getiren Koç, "Eski başpehlivanlar Kurtdereli, Adalı Kel Aliço gibi iri cüsseliyiz. Başpehlivanlar arasında en iri benim. 135 kiloyum. Uzun boylu olunca çimende daha fazla güvenim oluyor. Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmek. Kırkpınar başpehlivanı olmak istiyorum" dedi.



Koç, takım arkadaşı Hüseyin Gümüşalan'a kendisinden uzun boylu olduğu için komplekse girdiği şeklinde şaka yaptığını anlattı. Gümüşalan'ın başaltından başpehlivanlığa yükselmesini dileyen Koç, Kırkpınar'da beraber kol bağlamayı istediğini belirtti. 2 metre boyuyla en uzun pehlivan olan başaltı pehlivanı Gümüşalan da, "Tarihi Kırkpınar'da başpehlivan olmak istiyorum. İsmail Koç, Orhan Okulu ile kol bağlamak istiyorum" diye konuştu.