Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.

Muju kentindeki şampiyonada Türk tekvandocu, finalde ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk raundu 0-0 geçen Nur Tatar, ikinci rauntta ise 2-1'lik skorla geriye düştü. Son rauntta rakibi karşısında atak bir mücadele sergileyen Türk sporcu, maçtan 6-4 galip ayrılarak ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde etti.