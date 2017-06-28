Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından, sözleşmesi sona eren Güldeniz Önal için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki voleybolcunun 2015'ten beri Galatasaray forması giydiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Güldeniz Önal'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Sarı-kırmızı forma altında geçirdiği iki yılda takımımızın başarılarda hem yetenekleri hem karakteri hem de pozitif enerjisi ile Galatasaray'a yakışan bir performans sergileyen Güldeniz Önal'a kariyerinin bundan sonraki döneminde yürekten başarılar dileriz."