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ayrılığı resmen açıkladı

AA

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Giriş Tarihi: 28.6.2017 13:58
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren kadın voleybolcu için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından, sözleşmesi sona eren Güldeniz Önal için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki voleybolcunun 2015'ten beri forması giydiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Güldeniz Önal'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Sarı-kırmızı forma altında geçirdiği iki yılda takımımızın başarılarda hem yetenekleri hem karakteri hem de pozitif enerjisi ile Galatasaray'a yakışan bir performans sergileyen Güldeniz Önal'a kariyerinin bundan sonraki döneminde yürekten başarılar dileriz."

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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
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