Olimpiyat ateşi Lozan'dan Samsun'a yola çıkacak

Samsun'da 18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan ve 96 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyla Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonu olan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, 3 Temmuz Pazartesi günü Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinden teslim alınacak.

Olimpiyat Şehri Samsun'un meşaleye gururla ev sahipliği yapacağını kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türk spor tarihinin en büyük organizasyonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Bu büyük heyecan öncesinde Olimpiyat meşalesi Lozan'dan Samsun'a doğru yola çıkıyor. Samsun Deaflympics 2017, Türkiye'nin organizasyon konusundaki yetkinliğiyle akıllarda kalacak. Olimpiyat meşalemiz de Deaflympics tarihinin en güzel meşalesi olarak hatırlanacak" dedi.

Deaflympics 2017 için özel olarak tasarlanan meşaleye, Anadolu toprağını simgeleyen motiflerle geleneksel bir dokunuş katıldığı belirtildi. Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya konfederasyonlarını simgeleyen dört rengi meşale üzerinde birleşiyor ve oyunların tüm dünyayı bir araya getirişini simgeliyor. Ayrıca organizasyonun her alanında kullanılan, geleneksel Türk lalesinin yer aldığı Deaflympics 2017 logosu meşalenin üzerinde yer alıyor.

Samsun Deaflympics 2017 Genel Koordinatörlüğü'nden yola çıkacak heyet, 3 Temmuz'da meşaleyi İsviçre'de teslim alıp Samsun'a getirecek. Meşale törenine Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Dr. Valery Rukhledev, Samsun Deaflympics 2017 Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve Deaflympics 2017 Elçisi Taha Akgül katılacak.

14 Temmuz 2004'te, Avustralya Federasyon Meydanı'nda işitme engelli sporcular, yetkililer, personel ve gönüllülerin de katılımıyla düzenlenen törende, Deaflympics meşalesi ilk defa görücüye çıktı. Melbourne 2005, Tayvan 2009 ve Sofya 2013'te yanan Deaflympics meşalesi, 18-30 Temmuz arasında Samsun'da yanacak.