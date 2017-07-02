Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye basketbolunda Türkiye'nin önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Kanada'da genç takımımız dünya ikincisi oldu. Erkek takımımız 2009 ve 2015'te iki kez Avrupa ikinciliği elde etti. Tekerlekli sandalye basketbolunda dünya ölçeğinde çizgimiz belli. İngilizleri yenerek kazandığımız Avrupa şampiyonluğu bize büyük bir gurur verdi, çok mutluyuz." diye konuştu.

Maçın bitmesinin ardından yaşadığı duyguların anlatılamayacağını söyleyen Uztürk, "O anı yaşamak gerekiyor. Finallerin kapısından döndüğümüz için içimiz buruktu. Bu sefer mutluluk gözyaşları döktük. Bunlar tarif edilemez duygular, tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazanılan başarıların sponsor bulma konusunda yardımcı olmasını beklediklerini vurgulayan başkan Arif Ümit Uztürk, "2013'ten bu yana dünya üçüncülüğümüz bulunuyor. Paralimpik oyunlarda dördüncülük elde ettik. Dünya gençler ikinciliği ve şimdi de Avrupa şampiyonluğumuz var. Umarım bu dereceleri, sponsor bulabilme konusunda da sonuca ulaştırırız. Buna ihtiyacımız vardı." diyerek sözlerini tamamladı.

"SON DÜDÜK ÇALDIĞINDA RÜYADA OLDUĞUMU SANIYORDUM"

Milli takımın başarılı oyuncularından Kaan Dalay ise kendini bir rüyada gibi hissettiğini belirterek, "Son düdük çaldığında her şeyin bir rüya olduğunu sanıyordum. Hocama 'Bana bir tokat at' dedim. Ondan sonra rüya olmadığını anladım ama kendimi hala rüyada gibi hissediyorum." diye konuştu.

Avrupa şampiyonluğuna inandıklarını aktaran Kaan Dalay, şunları kaydetti:

"Yıllardır beklediğimiz bir zaferdi. Üçüncü oynayışımızda bu sefer İngilizleri yendik. Şehit verdiğimiz günlerde halkımızın gönlüne böyle bir zaferle su serptiysek ne mutlu bize. Böyle bir karşılama beklemiyordum, bundan sonra bizi hep bu şekilde karşılayacaklar. Tekerlekli sandalye basketbolu çok büyük bir çıkışta. Gençlerimiz dünya ikincisi oldu, biz Avrupa şampiyonu olduk. Önümüzde güzel bir jenerasyon var. Bundan sonra gençlerin bu görevi sürdüreceğinden eminim."