Çarkçı ve öğrencilerinin hedefi final!

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erkek Milli Voleybol Takımı, Samsun'daki son hazırlık kampına başladı. Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan ay-yıldızlı ekibin antrenörü Çarkçı, "Bir tek olimpiyat altınımız eksik. Onu da el birliği ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Çarkçı, "Uzun yıllardır voleybolun içindeyim. Yedi yıldır da işitme engellilerle beraberim. Onlarla beraber olmaktan çok mutluyum. İnanıyorum ki bu, bize Allah'ın verdiği bir vazife. Biz de bu vazifeyi 7 yıldan beri yerine getiriyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Kadronun büyük bölümüyle yıllardır birlikte çalıştığını ve işitme engelli sporcularla iletişim kurmakta zorlanmadığını kaydeden Çarkçı, "Artık onlar beni, ben de onları çok iyi tanıyorum. Bir bakışımdan dahi ne demek istediğimi anlıyorlar. Vücut diliyle çok iyi anlaşıyoruz. Özellikle maçlarda sürekli göz teması kuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Yaklaşık iki aydan beri kampta olduklarını dile getiren Osman Çarkçı, şunları kaydetti:

"Günde çift antrenman yapıyoruz. Ankara'dan sonra Samsun'a geldik. Burada bir süreç geçirdikten sonra da Bulgaristan'dan turnuva daveti aldık. Sağ olsunlar Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonumuz bize imkan sağladı. Bulgaristan'da lig takımlarıyla iyi bir turnuva geçirdik. Takımımızın neler yapabileceğini gördük. 1 Temmuz'da Samsun'a geldik. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda günde çift antrenmanla kamp dönemine devam ediyoruz."

Oyunlara iyi başlamayı amaçladıklarını anlatan Çarkçı, "Oyunlara 21 branşta katılıyoruz. İnşallah her branşta bir şeyler yapamaya çalışacağız. Çünkü onların bir tebessümü bile gerçekten beni mutlu ediyor. Hedefimiz tabii ki final oynamak. İlk maçımızı Brezilya ile yapacağız. Bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Voleybol takımımız bir Avrupa bir de dünya şampiyonluğu yaşadı. Bir tek olimpiyat altınımız eksik. Onu da el birliği ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımında şu oyuncular yer alıyor:

Kadir Akyıldız, Kaan Hilmi Çiçek, Furkan Genç, Ersin Hayta, Metin İmdat, Kerim Karabıçak, Rıdvan Karataş, Mehmet Kuzucu, Emrullah Palaz, Ahmet Metin Razbonyalı, Cevat Şimşek, Ozan Yağız, Hasan Yaşan, Fatih Yiğiter.