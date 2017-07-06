İpek Soylu, Wimbledon'ı fethetti!

Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 4'üncü günü çift bayanlarda partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Mandy Minella ve Anastasija Sevastova çiftini yenen İpek Soylu ikinci tura yükseldi.

İpek Soylu partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Mandy Minella ve Anastasija Sevastova çiftini 6-1 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek, Wimbledon'da bir üst tura çıkma şansını elde etti.

Partneriyle birlikte harika bir performans sergileyen Soylu'nun maçını büyük bir izleyici topluluğu takip etti.

Karşılaşma sonunda kedisini tebrik etmek isteyenlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Soylu, şaşkınlığını gizleyemezken hem sonuçtan hem de kendisine gösterilen ilgiden büyük sevinç duyduğunu ifade etti.

İpek Soylu'nun performansına hayran kalan Wimbledon seyircisi, maç sonunda İpek'le fotoğraf çektirmek için büyük kalabalık oluşturdu. pic.twitter.com/jB2wgUlZO4 — Sabah Spor (@sabahspor1) July 6, 2017