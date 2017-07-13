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Giriş Tarihi: 13.7.2017 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 21:01
Milli atlet Mizgin Ay dünya şampiyonu!

'da düzenlenen 'nda yarışan milli sporcu , kızlar 100 metrede altın madalya kazandı.

'da düzenlenen 'nda yarışan milli sporcu , kızlar 100 metrede altın madalya kazandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metrede final koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle birinci sırayı alarak, altın madalya elde etti.

Yarışın ardından konuşan Milli Takım Antrenörü Mustafa Yavaş, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

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Milli atlet Mizgin Ay dünya şampiyonu!
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