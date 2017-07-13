Başpehlivan Recep Kara yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde büyük bir badire atlattığını belirterek, "15 Temmuz kalkışmasında bizim içimizde asker üniforması giyip bizden olmayan vatan hainleri, bu milletin evlatlarına maalesef kurşun sıktılar. Er Meydanı'nın yiğitleri olarak çayırlarda güreş tutuyoruz, naralar atıyoruz, tekbirler ve salavatlarla, sporumuzu gerçekleştiririz ama yeri geldiği zaman da o tankın, topun karşısında vücudumuzu siper ederiz. İnsan şerefi, namusu, vatanı ve bayrağı için yaşar. Ben bunu tıpkı Çanakkale Zaferi'ne benzetiyorum. Çanakkale'de 100 yıl önce bizim savaşacak mermimiz dahi yoktu. Allah'ın yardımıyla kazandık. Bugün de bunların hesapları tutmadı. Biz dualı bir milletiz. Tüm İslam aleminin dünyadaki tüm mazlumların umudu Anadolu. Allah zor zamanlarda imdadımıza yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Recep Kara, geçen senenin başpehlivanı olarak bu yıl da hedefinin altın kemere ulaşmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, atalarımızdan bize kalan sadece bir spor organizasyonu değil, Türk ve İslami sembolleri içinde barındıran bir kültür. Buna yakışır şekilde hareket ediyoruz. İyi hazırlandım ve çok çalıştım. Hedefim altın kemere uzanmak. Bu nasip kısmet işi. Sporcu olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Ramazan ayında da Erzurum'da yüksek rakımda 2 bin 500 metrede çalışarak hazırlandım. Temennimiz, 2017 yılını da altın kemeri alarak kapatmak. Kırkpınar güreşlerinde birinci olan başpehlivan, Türkiye'nin başpehlivanı unvanını elde ediyor. Üç yıl arka arkaya altın kemeri alan, kemerin ebedi sahibi oluyor. Bu da gerçekten zor bir olay. Tarihinde 5 kişi de var, inşallah 6'ncı kişi de ben olurum. Daha önce ki yıllarda buna çok yaklaştım. Altın kemeri 2007, 2008, 2009 yıllarında finalde uzatmada kaybetmiştim. Onlar da bize tecrübe oldu. Tecrübelerimizle birlikte, şu anda yaşım 35, hedefim iki yıl daha altın kemeri alarak, kariyerimi zirvede tamamlamak."

"HARMANIN TOZUNU ERKEN YAŞTA YUTTUM"

Başpehlivan Recep Kara, erken yaşta başladığı güreşin kendisi açısından büyük öneme sahip olduğunu aktardı.

Uzun yıllar milli takımda görev yaptığını ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Kara, "15 yıla yakın milli takımda güreştim. Ama yağlı güreş açık havada yapıldığı için ve uzun süre dayanıklılık isteyen bir spor. İşin içerisinde hem yağ hem de hava şartları var. Fiziksel olarak bizi gerçekten çok yıpratıyor. 10 yaşında bu spora başladım. Harman yerlerinde, düğün ve çayır güreşlerinde başladım. Harmanın tozunu erken yaşta yuttum. Manevi ağırlığı çok fazla, iyi ki bu sporu seçmişim." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK SPORUNA YÖN VERMEK İSTİYORUM"

Başpehlivan Recep Kara, kariyerini sonlandırdıktan sonraki hedefinin yeni sporcular yetiştirmek için çalışmak olacağını dile getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde Spor Daire Başkanlığı görevini yaptığını aktaran 35 yaşındaki sporcu şöyle devam etti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanıyım. Başkanlığını yaptığınız kulüpte sporculuk yapmak az görünür bir olay. Bu yüzden yükümüz ağır. Bir koltukta iki karpuz taşıyorsunuz. 2017 yılı itibarıyla kurmuş olduğumuz branşlarda, olimpiyatlarda ve geleneksel sporlarda en iyi şekilde önce insan, sonra sporcu yetiştireceğiz. Her şey şampiyonluktan ibaret değil. Yetiştireceğimiz sporcular, vatanına milletine bağlı, bayrağını seven adam gibi adam olmalı. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.', bizim için de ahlak, maneviyat ondan sonra da iyi sporculuk geliyor. Sporculuk hayatımız bittikten sonra, bu yolda sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Türk sporuna yön vermek istiyorum, buna da kendi memleketim Ordu'dan başlayacağım."

Yarın başlayacak organizasyonu izlemek için herkesi Edirne'ye davet eden Recep Kara, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim bir şehir. Hanları, hamamları, Selimiye Camisi ve güreşleriyle dolu dolu bir şehir." diyerek sözlerini tamamladı.