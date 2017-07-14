Liderimiz milyonları cesaretlendirdi

Hain FETÖ kalkışması karşısında Türk Milleti'nin yazdığı destanın yarın 1. yıldönümü… Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp
'ten sonra Türkiye'nin motosikletteki yüz akı Kenan Sofuoğlu
'na da o geceyi sorduk… Şampiyon motosikletçi, yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygıyı anlattı. İşte Sofuoğlu'nun bir yıl önce yaşadıkları:
15 Temmuz
'da en sevindiğim noktalardan bir tanesi Türkiye'de olmam. Normalde yaz dönemi yarışların yoğun olduğu zamanlardır. Haberi aldığımda Sakarya'da antrenman yapıyordum. Annem arayıp yaşananları anlatınca, 'Mümkün mü anne öyle bir şey. Başımızda Reis varken öyle bir şey olamaz'
dedim. Hemen eve gittim ve televizyonu açtığımda TRT'de spikerin söylediklerinden sonra tedirgin oldum. Tedirginliğimin sebebi,
liderimizden haber alamamaktı. Kendisini o gece telefon bağlantısıyla televizyonda görmek benim gibi milyonlarca insanı cesaretlendirdi. Bize ışık, yol çizelgesi oldu. Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın'
çağrısından sonra ilk işim motosikletime atlayıp hemen Sakarya Meydanı'na gitmek oldu. Trafik olduğu için ulaşım zordu ama motor farkıyla herkesten hızlı valiliğe gittim.
SİLAHLARIN HEDEFİNDEYDİK
Polisler anons yapıyordu, 'Valiliğimize bakın neler yapıyorlar, arka tarafa çağırıyoruz' diye. Ben motoruma atlayıp arka tarafa gittiğimde en hızlı oraya ulaşan kişiydim. Oraya ulaştığımda askerlerin askeriye aracıyla birlikte silahları insanlara doğrulttuğunu gördüm.
Karşı karşıya geldik. Tetiğe bastığı an hedefteydik. O an orada bunları düşünmüyorduk. Orada plan, program, düşünce yoktu. Sadece liderimizi ve ülkemizi savunmanın düşüncesindeydik. Askerler araçlardan indirildi, tanklar gelmişti, halk tanklara çıktı. Sabaha kadar meydanlarda durdum.
Kenan Sofuoğlu, kendi adını taşıyan Sakarya'daki pistte arkadaşımız Ogün Şahinoğlu'na konuştu.
ŞİMDİ GİTMEYECEKSEM NE ZAMAN GİDECEĞİM!
Benim
eşim yabancı, evden çıkarken bana 'Gitme' diye yalvardı. Ben de 'Şimdi gitmeyeceksem ne zaman gideceğim'
dedim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir gece geçirdim. Ne mutlu ki Türkiye'nin vatanı için canını feda edecek insanlarla dolu olduğuna şahit oldum.
Beni o gece üzen şeyleri sosyal medyada yazmıştım. Marketlerde, benzinliklerde kuyruklar vardı. Bankamatik önlerinde kuyruklar insanlar para çekme derdine düşmüş.
Cumhurbaşkanımız daha sonra karşılaştığımızda bana "Paylaşımlarından haberdarım"
dedi. Bu durum benim çok hoşuma gitti.