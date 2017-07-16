656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yarı finalistler belli oldu

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Anonsla er meydanına gelen 8 başpehlivan kuralarını çekti. Buna göre, Orhan Okulu-Ali Gürbüz, İsmail Balaban-Salih Erinç, Şaban Yılmaz-Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu-Serhat Balcı ile eşleşti.

Başpehlivanlar yağlanmaları sonrası kol bağladı, peşreve çıktı seyirciyi selamladı. Başpehlivanlar kule hakemlerinin işaretiyle güreşe tutuştu.

İKİ AntalyaLI'NIN">ANTALYALI'NIN GÜREŞİ İLGİYLE İZLENDİ

Organizasyonun en ilgiyle izlenen güreşi 2011, 2012 yılı başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz ile 2015 yılı başpehlivanı hemşehrisi Orhan Okulu'nun karşılaşması oldu.

Orhan Okulu seriliğini, Ali Gürbüz'de uzun kol avantajını kullandı. Ali Gürbüz, güreş boyunca sık sık kasnak-paça deneyen Orhan Okulu'nun bu taktiğini boşa çıkarmaya çalıştı. Çeyrek final müsabakalarının en uzun süren güreşi altın puan bölümünde hareketlendi.

Orhan Okulu, kasnaktan uzandığı paçasını alarak dengesini bozduğu Ali Gürbüz'ü açık düşürerek mağlup etti.

SAMSUNLULARIN MÜCADELESİ

İki Samsunlunun güreşinde de 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz ile 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı karşı karşıya geldi. Fatih Atlı'nın sık sık hakeme Şaban Yılmaz'ın agresif güreştiği yönünde itirazları oldu. Bu mücadelede er meydanına sık sık sağlık ekipleri girdi. Her iki pehlivana da ara ara müdahale edildi. İki Samsunlu başpehlivan normal sürede yenişemedi. Altın puan bölümünde Fatih Atlı'nın kündeye getirdiği Şaban Yılmaz bu oyunu rakibinin paçasını çekerek boşa çıkardı. Şaban Yılmaz bu oyunda puanı alarak güreşi galip tamamladı.

Diğer mücadelelerde Serhat Balcı karşısında kazanan Erzurumlu Hamza Köseoğlu ile Salih Erinç'i mağlup eden mağlup eden Antalyalı İsmail Balaban, üst tura yükseldi.

Yarı finale çıkan Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, çekilecek kura sonrasında birbirleriyle karşılaşacak.