Kırkpınar'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık müsabakalarında, sırasıyla rakipleri Hüseyin Şahinal, Arif Akın, Ünal Karaman, Ali Gürbüz ve Şaban Yılmaz'ı yenerek finale yükselen 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu ile Hakkı Aygün, Osman Özgün, Recep Kara, Salih Erinç ve Hamza Köseoğlu'na üstünlük sağlayan 2013 yılı başpehlivanı İsmail Balaban, finalde altın kemer için karşı karşıya geldi.

İki Antalyalı başpehlivan, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın anonsuyla er meydanına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın ve Güreş Ağası Seyfettin Selim, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu'yu tebrik etmek için er meydanına indi. Heyet, başpehlivanlarla bir süre sohbet ederek final güreşi için başarı diledi.

Finalden önce "Pele Mehmet" lakaplı cazgır Mehmet Tura'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Vatandaşıyla bir olup darbecileri duman eden reis." diye niteleyen manisi, tribünlerden alkış aldı.

- PEŞREVDE TRİBÜNLER COŞTU

Küçük orta boydan itibaren Kırkpınar'da birçok kez karşı karşıya gelen iki Antalyalı başpehlivan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olabilmek için peşreve çıktı ve tribünleri selamladı.

Müsabakanın ilk dakikalarında İsmail Balaban'ın, rakibine karşı kontralarının daha baskın olduğu gözlendi. Hemşehrisinin kasnaktan tutma çabalarını Orhan Okulu, boşa çıkarmak için mücadele verdi.

Final güreşinin 15. dakikasının ardından her iki tarafın da birbirine baskısı arttı, zaman zaman sert elenseler pehlivanların stresli olduklarını gösterdi. Sert bir elensesinin Orhan Okulu'nun gözüne denk gelmesi sonrası İsmail Balaban'a sarı kart gösterildi.

TGF Yağlı Güreş Merkez Kurulu Üyesi Sezgin Yüksel, güreşteki sertliğin ardından alana inerek başpehlivanları centilmence mücadele etmeleri yönünde uyardı.

Bu arada kaşı açılan İsmail Balaban'a sağlık ekipleri müdahale etti.

- NORMAL SÜREDE GALİBİYET GELMEDİ

Başpehlivanlar, final müsabakasının normal süresinde birbirine üstünlük sağlamayı başaramadı ve puanlama bölümüne geçildi.

İsmail Balaban'ın daha atak olduğu, Orhan Okulu'nun ise savunmada kaldığı ve pasif güreşi nedeniyle ihtar aldığı müsabakanın bu bölümünde de galip çıkmadı.

Final güreşine, daha sonra puan alan pehlivanın galip sayıldığı "altın puan" bölümüyle devam edildi.

İsmail Balaban'a da kule hakemliğinden gelen pasif güreş ihtarı sonrası müsabakada tempo arttı. Orhan Okulu'ya da bu bölümde faullü güreşmesi nedeniyle sarı kart verildi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında paçasından yakalamak amacıyla hamle yaptığı sırada rakibini açık düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu.



YARI FİNAL MÜSABAKALARI



Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık müsabakalarında kura sonucu yarı final, Orhan Okulu-Şaban Yılmaz, İsmail Balaban-Hamza Köseoğlu şeklinde oluştu. Peşrevin ardından pehlivanlar güreşe tutuştu.

Antalyalı İsmail Balaban ile Erzurumlu Hamza Köseoğlu arasındaki müsabaka, güreşseverlerin büyük ilgisini çekti. İsmail Balaban'ın, rakibinin paçalarını yakalama çabalarına Hamza Köseoğlu'nun yanıtları, son zamanların en tempolu güreşi olarak değerlendirildi. Hamza Köseoğlu, zaman zaman İsmail Balaban'ın sert tırpanlarına da itiraz etti.

Yüksek tempoda geçen güreş, alkışlarla tribünler tarafından da desteklendi. İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu'nun sıçradığı sırada havada rakibini çift paçasından çekerek düşürdü. Hamza Köseoğlu'na bu hareketiyle üstünlük kuran İsmail Balaban, adını finale yazdırdı.

Antalyalı Orhan Okulu ile Samsunlu Şaban Yılmaz arasındaki güreş ise düşük tempoda geçti. Müsabaka boyunca Orhan Okulu'nun kasnak alma ataklarına Şaban Yılmaz, savunmayla cevap verdi.

Pehlivanlar normal sürede birbirine üstünlük sağlayamayınca puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde de uzun süre birbirini tartan pehlivanlardan Orhan Okulu, kasnaktan paçaya geçerek rakibi Şaban Yılmaz'ı yenmeyi başardı.