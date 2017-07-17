Federer bir kez daha tarihe geçti

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Wimbledon tek erkekler finalinde Hırvat rakibi Marin Cilic'i 3-0 mağlup ederek bir kez daha tarih yazdı.

Federer finalde Cilic'i 6-3, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek Wimbledon'ı 8 kez elde eden ilk tenisçi oldu.

Teklerde en fazla grand slam kazanan erkek tenisçi unvanına sahip 35 yaşındaki sporcu, 19. zaferine imza atarak 15 şampiyonluğu bulunan Nadal'ın önünde ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

2017'de şimdiye kadar oynanan 3 grand slamden Fransa Açık'a katılmayıp Avustralya Açık ve Wimbledon'ı kazanan Federer, Indian Wells, Miami Açık ve Halle Açık'ta mutlu sona ulaşarak bu sezon 5 şampiyonluk elde etti.

WİMBLEDON'IN ZİRVESİNDE TEK KALDI

Tek erkeklerde Sampras ve Renshaw ile Wimbledon'ı kazanma rekoruna 5 yıl önce ortak olan Federer, 2017 turnuvasını zirvede tamamlayarak 8 kez ile rekorun tek sahibi oldu.

Federer, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2012'de kazandığı Wimbledon'ı 2017'de de zirvede tamamlayarak, bunu başaran ilk tenisçi unvanını aldı.

İsviçreli tenisçi, bu rekoru 7 kezle ABD'li Pete Sampras ve Büyük Britanyalı William Renshaw ile paylaşıyordu.

NADAL'IN FARKI AZALTMASINA İZİN VERMEDİ

Erkeklerde tüm zamanların en fazla grand slam kazanan tenisçisi Federer, Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu 19'a çıkardı.

2017'ye Avustralya Açık'ı kazanarak başlayan 'majesteleri', Wimbledon'da da zirvede yer alarak bu sezonun Fransa Açık şampiyonu Nadal ile arasındaki farkı korudu.

35 yaşındaki tenisçi, beşer Avustralya Açık ile ABD Açık, bir Fransa Açık ve 8 Wimbledon zaferiyle tarihin en iyisi konumunda bulunuyor.

19 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer'i 15 kez ile İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve 14 kez ile Pete Sampras takip ediyor.

2017 FEDERER'İN YILI

İlk grand slam zaferini 2003'te elde ederek bir döneme damga vuran Federer, 5 yıllık durgunluğuna 2017'de son verdi.

2017 öncesi son olarak 2012'de Wimbledon'ı kazanan Federer, bu yıla Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladı.

Bu zaferle duraklama dönemine nokta koyan İsviçreli tenisçi, ardından Indian Wells, Miami Açık ve Halle Açık'ı da zirvede tamamladı.

Sezonun ikinci grand slam'i Fransa Açık turnuvasına katılmayan Federer, Wimbledon'da rakiplerine üstünlük kurarak bu yılın 5. kariyerinin 93. tekler zaferini elde etti.

ÜNLÜ SPORCULARDAN FEDERER'E DESTEK

Sezon öncesi iki grand slam kazanacağını düşünmediğini belirten Federer'in Wimbledon zaferine, farklı branşlardaki önemli isimler de kayıtsız kalmadı ve sosyal medya üzerinden destek mesajı yolladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki, Twitter hesabından "8 şampiyonluk. İnanılmaz." paylaşımında bulundu.

Barcelona'nın İspanyol defans oyuncusu Gerard Pique de, "Leo Messi, Michael Jordan, Roger Federer. Gördüğüm en iyiler." mesajını paylaştı.

Juventus forması giyen İsviçreli futbolcu Stephan Lichtsteiner ise Twitter'dan vatandaşı için "başka gezegenden" yorumunu paylaşırken, ABD'li kayakçı Lindsey Caroline Vonn da Twitter mesajında, "Federer benim kahramanım ve ilham aldığım kişi." ifadelerine yer verdi.