"Olimpiyatlar bitmeden uluslararası organizasyon teklifleri gelmeye başladı"

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı dünyanın üçüncü en büyük spor organizasyonu 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndaki başarı, diğer uluslararası spor organizasyonlarının da yolunu açtı.

Samsun'da 18 Temmuz'da görkemli bir açılış töreniyle başlayan oyunlar atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bovling, dağ bisikleti, futbol, golf, güreş, hentbol, judo, karate, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tekvando, tenis, voleybol, yol bisikleti ve yüzme olmak üzere 21 branşta 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun mücadelesiyle sürüyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaptığı açıklamada, olimpiyatlara Türkiye'nin 298 sporcu ile katıldığını hatırlattı.

Kihtir, 21 branşta sporcularının mücadele ettiğini vurgulayarak, aldıkları altın madalyalarla sevindiklerini belirtti.

Dün ilk altın madalyayı judo ve güreşte aldıklarını anımsatan Kihtir, "Çok mutlu olduk. Ben inanıyorum ki güreş daha çok madalyalar getirecek bize. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu madalyaları Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz." dedi.

Atletizm, tekvando, karate, futbol ve voleybol dallarında da altın madalya alacaklarına inandıklarını belirten Kihtir, "Ben daha çok madalya bekliyorum. İnşallah halkımızın da desteğiyle daha çok madalya alacağız. Daha önceki olimpiyatlardan daha fazla madalya sayısına ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 4 yıl önce Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen olimpiyatlarda aldığı madalya sayısını geçeceğine inandığını vurgulayan Kihtir, "Madalya sayımız şu ana kadar 12 oldu. Karate, tekvando, atletizm, futbol, voleybol ve güreş devam ediyor. Biz 33 sayısını geçeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN DÜZENLEDİĞİ EN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONU

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev'in de olimpiyatları takip ettiğini ve her akşam organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Kihtir, ICSD'nin organizasyondan çok memnun kaldığını ifade etti.

Kihtir, organizasyonun başarılı bir şekilde devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Böyle bir organizasyonu daha önce görmediklerini, eksiklerin olmadığını, ulaşımdan konaklamaya her şeyin iyi gittiğini belirterek bize teşekkür ediyorlar. Ev sahipliği yaptıkları için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorlar."

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın 2011 yılında Türkiye'de yapılmasına karar verildiğinden bu yana çok çalıştıklarını, geçen yıl 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin olduğunu anlatan Kihtir, şunları kaydetti:

"O zaman, Türk Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunu ve her türlü güçlükte büyük organizasyonu başarabildiğini gördüler. Çalışmalarımıza devam ettik. Hepimiz inandık, ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedik. Uluslararası organizasyon yapabileceğimizi, bu olimpiyatlarla göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Dört yıl önceki sporcu sayımız azdı, daha çok sporcu yetiştirdik. Yurt dışından çekilen sporcular oldu. Bu organizasyona daha az sporcu katılacağını söyleyen ülkeler oldu, kötülemek isteyenler oldu. Ama biz bunu burada gösterdik. Olimpiyat bitmeden uluslararası organizasyon yapmak isteyenlerden teklifler geliyor. Olimpiyatlardan sonra görüşeceğimizi söyledik. Gençlik ve Spor Bakanımızdan, Başbakanımızdan izin almadan olmaz."