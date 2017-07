Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen "Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği", Keles ilçesindeki Kocayayla'da devam ediyor.

Türkiye'deki Yörük-Türkmen dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı etkinliğin ikinci gününde, oğlak kapma, pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yaya okçuluğu, aşık atma, matrak cenk sporu gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynanıyor.

Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysilerinin ziyaretçilere tanıtıldığı etkinlikte, Kırgız Atlı Akrobasi Grubu'nun gösterileri ilgiyle izlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"23 ülkeden katılımcılar var. Burası Osmanlı'nın kuruluş aşamasında öneme sahip bir yer olduğu için Türk dünyasının buluşma noktası haline getirmeye çalışıyoruz. Bu yıl önemli bir adım attık. Gelecek yıllarda daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. Kocayayla kurduğumuz Türk obası ile sadece etkinliklerde değil yılın her günü kullanılabilecek."

Keles Belediye Başkanı Mehmet Tekke de etkinlikteki gösterilerin adeta nefes kestiğini dile getirerek, "Atalarımızın savaşa hazırlık yaptığı oyunlar burada oynanıyor. Amacımız Türk dünyası devletlerinin kardeşliğini pekiştirmek. Daha güzel yarınlar için bu etkinliği düzenliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Altay Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırım, Afganistan, Çin-Doğu Türkistan-Uygur Özerk Bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Tataristan, KKTC, Gürcistan (Karakalpaklar), Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Irak Türkmeneli, Suriye Bayırbucak, Romanya, Macaristan, Pakistan ve Türkiye'den sporcular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.