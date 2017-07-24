"Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tutacağım"

Arkadaşının giydiği kıyafete özenerek 8 yaşında tekvandoya başlayan, 14 yaşında giydiği Milli Takım formasıyla dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde eden Şevval Yarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tutarak dünya şampiyonu olmak istiyor.

İlkokul 2. sınıfta tekvando kursuna yazılmak isteyen ancak kayıtlar dolduğu için öğretmenleri tarafından bağlama kursuna gitmesi tavsiye edilen, Burhan ve Serpil Yarar çiftinin iki çocuğundan biri olan Şevval, ısrarlarını sürdürünce kontenjandan kursa yazıldı.

Kısa sürede yetenekleriyle tekvando antrenörü Aşkın Kahveci'nin dikkatini çeken Şevval, Türkiye şampiyonu olarak ilk altın madalyasını kazandı.

Geçen yıl ilk kez giydiği milli formayla Peru'da düzenlenen dünya şampiyonasında 14-16 yaş arası yıldız bayanlarda dünya üçüncüsü olarak tarihinde ilk defa Türkiye'ye madalya kazandıran milli sporcu unvanını elde eden Şevval Yarar, mayıs ayında Yunanistan'ın Rodos adasında düzenlenen Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'nda dünya ikincisi ve takım halinde poomse kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen milli tekvandocu, 2018'de dünya şampiyonu olmak olmayı hedefliyor.

15 yaşındaki milli sporcu Şevval Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşındayken başladığı tekvando sporunda, hocalarının ve ailesinin desteğiyle dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği madalyalarla Türk bayrağını dalgalandırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Şevval, tekvandonun müsabık, poomse ve kiriş olarak 3 dalda yapıldığını, şu anda kendisinin poomse yaptığını aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN SÖZ VERDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini elde ettiği derece ve başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirten Şevval, "Cumhurbaşkanımız benimle yakından ilgilendi. Bana derecemi sordu. Bende dünya ikincisi ve üçüncüsü olduğumu söyledim. Çok şaşırdı. Tebrik etti. 'İnşallah bir daha ki sefere dünya şampiyonluğu istiyorum senden.' dedi. Ben de Cumhurbaşkanımızın bu isteğini gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma ve dünya şampiyonu olacağıma söz verdim. Çalışmalara başladım. İnşallah dünya şampiyonu olup, Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tutacağım." şeklinde konuştu.

Başarılarında antrenörü Aşkın Kahveci'nin büyük payının olduğunu, kendisiyle 8 yaşından beri ilgilendiğini kaydeden milli sporcu, "Şu an lise birinci sınıfa gidiyorum. Hocam 7 sene boyunca benimle birebir ilgilendi. Beni hiçten alıp buralara kadar getirdi. Hocama minnettarım. Üzerimde çok büyük emeği var. Ellerinden öpüyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Dünya tekvando tarihinde şu ana kadar hocam dışında hiç kimse 70 yaşına kadar müsabakalara çıkıp bir derece alamadı. İnşallah 70 yaşına kadar yaşarsam, hocamın rekorunu kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ŞEVVAL'İ KEŞFEDEREK ŞAMPİYON YAPTI

Şevval Yarar'ı keşfederek yetiştiren, başarılarında büyük pay sahibi olan tekvando ve uluslararası kick boks teknik direktörü 70 yaşındaki Aşkın Kahveci de 4 oğlu ve bir kızının Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunu, gelininin de Avrupa derecelerinin bulunduğunu, eşinin ise uluslararası hakem olduğunu dile getirdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonasına şu ana kadar 50 milli sporcu gönderdiğini aktaran Kahveci, "Sabahları 7 kilometre koşuyorum. Ardından haftanın 6 günü idman yapıyorum. Bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Arkasından Yunanistan'da yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci oldum." dedi.

Yetenekli sporcuları seçmek için okulları dolaştığı sırada 8 yaşında olan Şevval ile tanıştığını, yetenekleriyle dikkatini çektiğini vurgulayan Kahveci, şunları kaydetti:

"Şevval ile birlikte 10 sporcuyu seçtim. Bu 10 kişiden spora devam eden sadece Şevval oldu. İlk önce ilçede şampiyonada başarılı oldu. 8 yaşından beri aktif olarak çalışıyor. Miniklerde Türkiye ikincisi, arkasından Türkiye şampiyonu oldu. Verdiğimizi alan bir kızımız. Böyle başarılarını görünce mutlu oluyoruz. Hedefimiz 2018'de dünya şampiyonu olmak. Şevval çalışmaya devam ettiği, bu yetenek onda olduğu müddetçe çok daha büyük başarılar elde edecektir."

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da ilçede kurdukları spor salonlarında 6-16 yaş grubunda 3 bin 500 çocuğa 15 branşta tecrübeli hocalar eşliğinde eğitim verildiğini dile getirdi.

Bu çocukların içerisinde birçok derece yapan sporcuların bulunduğunu vurgulayan Baran, "Dünya ikincisi, üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Şevval Yarar'la iftihar ediyoruz. Daha birçok Şevvaller çıkarmamız lazım. Bunun için çabalıyoruz. Bizim, 'sporun başkenti Körfez' şeklinde iddialı bir sloganımız var. Bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.