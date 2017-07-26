Türkiye karatede altın madalya aldı

Deaflympics 2017 Samsun, 7 ilçede oynanan müsabakalarla devam etti. Türkiye, öğlene kadar olan müsabakalarda Karate'de altın madalya kazandı. Kadınlar 200 metre sırtüstü elemelerinde Rus Olga Kliuchnikova 2:22.72'lik derecesiyle dünya rekorunu 2.48 saniye geliştirdi.

Kadınlar 25 metre tabancada Koreli Ji Won Chun altın madalyanın sahibi olurken, kürsüyü tamamlayan Rusya'da gümüş madalyayı Olga Misochenko, bronz madalyayı ise Valeria Kladovikova aldı. Finali 5'inci sırada tamamlayan Sevda Öztürk madalya alamadı. Makbule Akkaya ise elemelerde 10'uncu olarak finale yükselemedi.

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, Çin'i 83-65 mağlup ederek beşincilik maçı oynamaya hak kazandı. Türkiye, 5'incilik maçında, Kenya'yı 93-22 mağlup eden Polonya'yla karşılaşacak. Erkek milli takımı ise 5'incilik / 7'ncilik klasman maçlarının ilkinde saat 18.30'da Arjantin'le karşılaşacak. Milliler kazanırsa 5'incilik, kaybederse 7'ncilik maçı oynayacak.

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı gruptaki son maçında Rusya'yla saat 18.00'de karşılaşacak. Grupta şu an 5'inci sırada olan milli takım, bronz madalya maçına çıkabilmek için Rusya'yı yenip Büyük Britanya'nın Çin karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.



GOLFTE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Erkeklerde altın madalyayı finalde Büyük Britanyalı Paul Daniel Waring'i mağlup eden Alman Allen John kazandı. Bronz madalyayı ise Danimarkalı Lasse Emil Nielsen'i mağlup eden Büyük Britanyalı Steven Cafferty aldı. Kadınlarda ise altın madalyayı finalde Hint Diksha Dagar'ı mağlup eden ABD'li Kavlin Yost aldı. Bronz madalya ise Almanya'dan Amelie Gonzalez Podbicanin'i mağlup eden Norveçli Andrea Hjellegjerde'nin oldu.



MİLLİLER HENTBOLDA FİNAL İÇİN OYNAYACAK

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Hentbol Milli Takımı yarı final maçında saat 17.00'da Almanya'yla karşılaşacak. Diğer yarı finalist ise saat 20.00'de oynanacak Hırvatistan - Rusya maçının ardından belli olacak.



KARATEDE TÜRKİYE'DEN ALTIN MADALYA

Erkekler takım katada Burak Mert Can, Fatih Çiçek ve Mehmet Ali Sapmaz'dan oluşan milli takım finalde Ukrayna takımını mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı Venezuela ve Rusya aldı. Kadınlar kumite açıkta vatandaşı Inna Mazhara'yı mağlup eden Ukraynalı KarynaIanchuk altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde Mazhara'ya mağlup olan Kader Işık bronz madalya müsabakasında İranlı Sara Adria'yı mağlup ederek kürsüde kendine yer buldu. Rümeysa Akyüzlü ise çeyrek finalde Ianchuk'a mağlup oldu. Bronz madalya müsabakasında Venezuelalı Liz Yeraldine Marcano Cabeza'ya mağlup olan Rümeysa kürsü dışı kaldı. Kadınlar takım katada Diana Auxilliadora Godoy, Liz Yeraldine Marcano Cabeza ve Ana Esther Rivera'dan oluşan Venezuela takımı finalde İran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kader Işık, Rezzan Işık ve Zeliha Işık'tan oluşan milli takımı yarı finalde Venezuela'ya yenildi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Diğer bronz madalya ise Ukrayna'ya gitti. Kadınlar takım kumitede altın madalyayı finalde Rusya'yı mağlup eden Vita Havrilova, Maryna Hubanova, KarynaIanchuk ve Inna Mazhara'dan oluşan Ukrayna takımı kazanırken, Rümeysa Akyüzlü, Melek Dereköy, Melek Morgil, Sena Sönmez ve İrem Topaloğlu'dan oluşan milli takım bronz madalyanın sahibi oldu. Diğer bronz madalya Venezuela takımına gitti. Erkekler kumite açıkta Rus Alexander Merkov'u mağlup eden İtalyan Pasquale Longobardi altın madalyanın sahibi olurken bronz madalyayı Venezuelalı Fernando Geraldo Zerlin ile İtalyan Giuseppe Alibrandi aldı. Ümit Özçevik son 16 turunda Longobardi'ye röpesajda ise Zerlin'e mağlup olarak kürsüde yer bulamadı. Rıfat Onay da son 16 turunda Venezuelalı Yorman Gonzalo Vega Parra'ya yenilerek elendi.



SERBEST GÜREŞTE BUGÜN ALTIN MADALYA YOK

61 kg'da yarı finalde İranlı Mehdi Bakshi'yi yenen Rus Askar Askarov ile aynı turda Kırgız AlmazbekIsakov'u mağlup eden Ukraynalı Andrii Kambur finalde karşılaşacak. Son 16 turunda Kambur'a yenilen Mehmet Ali Yiğit altın madalya şansını yitirdi. 70 kg'da yarı finalde Ukraynalı Vitaliy Korepanov'u yenen Rus Vasiliy Strekalovskiy ile yarı finalde Ermeni Zhora Grigoryan'ı yenen İranlı Hossein Derikvand finale yükseldi. Ercan Gör çeyrek finalde Derikvand'a yenilerek altın madalya şansını kaybetti. 86 kg'da yarı finalde Kırgız Zakir Turdiev'i yenen Rus Kazbek Khugaev ile aynı turda Bulgar Angel Tsenov'u yenen Anatolii Chervonenko finale yükseldi. Chervonenko'ya çeyrek finalde yenilen Dursun Gözel'in altın madalya şansı kalmadı. 125 kg'da yarı finalde İranlı Alireza Rayeji'yi yenen Ukraynalı Sergii Minchenko ile yarı finalde Rus Alan Kuchiev'i mağlup eden Yunan Alexandros Papadatos finalde karşılaşacak. Mustafa Dede çeyrek finalde Rayeji'ye yenilerek altın madalya şansını yitirdi.



KLİUCHNİKOVA'DAN DÜNYA REKORU

Kadınlar 200 metre sırtüstü elemelerinde Rus Olga Kliuchnikova 2:22.72'lik derecesiyle dünya rekorunu 2.48 saniye geliştirdi. Kadınlar 100 metre serbest elemelerinde Reyhan Küçük 18'inci, Meliha Uncu Tosun 29'uncu, Buse Yörükoğlu 30'uncu ve Berna Dikyuva 31'inci olarak finale yükselemedi. Kadınlar 50 metre kelebek elemelerinde yüzen Reyhan Küçük 22'nci oldu ve finale yükselemedi. Erkekler 4x100 metre serbest elemelerinde Emre Gürsoy, Ali Özyalçın, Emirhan Eroğlu ve Cihan Sarıoğlu'dan oluşan milli takım 12'nci sırayı aldı ve finale yükselemedi. Erkekler 200 metre kurbağalamada Cihan Sarıoğlu 19'uncu sırayı aldı ve finale yükselemedi. Erkekler 200 metre ferdi karışık eleme serilerinde yüzen Ali Özyalçın 27'nci oldu ve finale yükselemedi.