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şampiyon!

Giriş Tarihi: 28.7.2017 20:32 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 20:33
Erkek Milli Voleybol Takımı şampiyon!

'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda , finalde 'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile karşı karşıya geldi.

Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak yı elde etti.

Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'na maç boyunca destekte bulundu.

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Erkek Milli Voleybol Takımı şampiyon!
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