Serkan Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonunu başarıyla tamamlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinin 97 ülkeyle en yüksek katılımlı organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Baltacı, "Organizasyon, Türkiye'nin yüz akı oldu. Daha önce en kapsamlı yapılan organizasyona 81 ülke katılmıştı. Bu, çok mutluluk ve onur verici bir durum. Biz, spor organizasyonlarını hep yapan bir ülkeydik. Ülkelerin olumlu dönüşleri, teşekkür etmek için randevu istemeleri ve bundan sonra yapılacak olan organizasyonlar için 'Yardımcı olur musunuz?' demeleri bizim bu işi iyi yaptığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İşitme engelli sporcular için ayrı hazırlıklar yaptıklarını ve işaret dili eğitimini çok geniş bir kitleye yaydıklarını dile getiren Baltacı, "Bizim için bu işin olmazsa olmazı işaret diliydi. Biz, tarihte görülmemiş bir şeye imza attık. İşaret dilini, çok geniş bir kitleye verdik. Samsun'da dokunmadığımız, işaret dili eğitimi vermediğimiz resmi kurum neredeyse kalmadı." diye konuştu.

Organizasyonda farklı uygulamalar içerisinde iki önemli unsur bulunduğunu anlatan Baltacı, şunları aktardı:

"Öncelikle bizim çok fazla sempati uyandıran, konuşan bir maskotumuz vardı. 'Çakır', fenomen olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. 'Çakır', işitme engelli ve işaret dili konuşabiliyor. Bu anlamda, dünyanın konuşabilen ilk maskotu oldu. Diğer taraftan ise Türk Hava Yolları ile yaptığımız, kabin memurlarına işaret dili eğitimi uygulaması vardı. Çok güzel sonuçlar aldık. Şu anda yabancı ülkelerden özellikle bunun tebriğini alıyoruz. Bu, bizim adımıza yaptığımız en güzel işaret dili uygulamasıydı."

"EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAKTI"

Türkiye'nin spor organizasyonu yapma konusunda kendini kanıtlamış bir ülke olduğunu dile getiren Baltacı, en büyük isteklerinin farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti.

Baltacı, "En büyük isteğimiz bir farkındalık oluşturmaktı. Samsun işaret dili öğreniyor uygulamamız vardı ve görüyoruz ki sonunda bu gerçekten işe yaramış. Öncelikle bu süreçte desteğini esirgemeyen, bize her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serkan Baltacı, Samsun halkının sadece milli takım maçlarına ve popüler branşlara değil, hemen hemen tüm spor dallarına ilgi gösterdiğini ifade etti.

Seyircileri tribünlere çekme yolunda yaptıkları hazırlıkların boşa gitmemiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Baltacı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Daha önce yapılan organizasyonlara baktığınızda olimpiyatlar, çok popüler olan branşlar dışında seyirci anlamında zayıf kalıyor. Biz çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Sadece bu işle ilgilenen seyirci hizmetleri departmanı kurduk. Organizasyona bu kadar sahip çıktıkları için Samsun halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu, çok mutluluk verici bir sonuç."