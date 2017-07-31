Samsun tarih yazdı

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics2017 Samsun) en iyi Deaflympics olarak tarihe geçtiğini söyledi. Rukhledev, "2005'te yapılan Deaflympics, Avustralya'da yapılmıştı ve çok güzel bir organizasyondu. Sonra 2009 Deaflympics Tayvan'da yapıldı. Fakat Türkiye ve Samsun organizasyonu daha da yükseltti. Özellikle teknolojik açıdan, bilgi akışı açısından, tesisler açısından çok iyi iyiydi. Türkiye şu anda en iyi Deaflympics olarak tarihe geçti. Türkiye'ye ve Samsun'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı ise, "En iyisini yapmak için yola çıktık ve birçok ilki de başardık. ICSD Başkanı organizasyonun başarı oranını yüzde 99.5 olarak açıkladı" ifadelerini kullandı.

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