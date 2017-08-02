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: Hala dünyanın en hızlısıyım

DHA

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Giriş Tarihi: 2.8.2017 11:04 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 11:05
Usain Bolt: Hala dünyanın en hızlısıyım

Kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Jamaikalı sprinter , dünyanın en hızlı sporcusu olmaya devam ettiğini söyledi.

Bolt, katılacağı son organizasyon olan İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Şampiyonada erkekler 100 ve 4x100 metre takım yarışlarında madalya mücadelesi verecek 30 yaşındaki sporcu, "Bir yarışa katılıyorsam bu, yüzde 100 hazır olduğum anlamına geliyor. Sonunda buradayım ve yarışmayı büyük bir heyecanla bekliyorum. Katıldığım son şampiyonada bir kez daha kendimi kanıtlayarak kariyerimi zirvede tamamlamak istiyorum" dedi.

, son olarak geçen ay Monaco'da birincilik yaşadığı Elmas Lig organizasyonunda 100 metreyi 10 saniyenin altında tamamladığını hatırlatarak, "Son yarışımı 9.95'lik dereceyle bitirdim. Bu da doğru yönde olduğumu gösteriyor. Bu şampiyonaya defalarca katıldım. Hazır olduğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Usain Bolt: Hala dünyanın en hızlısıyım
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