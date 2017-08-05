Dünya Atletizm Şampiyonası'nda nefes kesen final!

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finalinde ABD'li Justin Gatlin altın madalya kazanırken, kariyerinin son bireysel yarışına çıkan Jamaikalı sprinter Usain Bolt bronz madalyada kaldı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 100 metre finali sona erdi.

Doping yaptığı gerekçesiyle çeşitli dönemlerde men cezaları alan ABD'li 35 yaşındaki atlet Justin Gatlin, büyük bir sürprize imza atarak 9.92'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. İkinci sırayı ise aynı ülkeden Christian Coleman 9.94'lük derecesiyle aldı.

Spor hayatındaki son bireysel yarışına çıkan dünyaca ünlü 30 yaşındaki Jamaikalı atlet Usain Bolt ise 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve kariyerinin son bireysel yarışında hüsran yaşadı.

Erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını elinde bulunduran Bolt, elde ettiği üçüncülükle dünya şampiyonalarındaki altın madalya sayısını 12'ye çıkaramadı. Olimpiyatlarda 8 altın madalyası bulunan dünyanın en hızlı insanı konumundaki Usain Bolt, şampiyonada takımlar 4x100 metre kategorisinde de yarışarak faal spor hayatını sonlandıracak.