Beşiktaş satrançta Türkiye şampiyonu!

Darıca'da bir otelde 26 Temmuz'da başlayan lige 13 takımdan, Büyük Ustaların da (Grand Master) aralarında bulunduğu 198 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) birinciliği, Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü ikinciliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Alınan sonuçlara göre, Tarsus Zeka Satranç Kulübü, Varyant (Yöntem) Gençlik Satranç ve Spor Kulübü Derneği ile Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü bir alt lig olan birinci lige düştü.

Dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupaları verildi.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi ödül törenine, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen, TSF Başkan Vekilleri Prof. Dr. Yusuf Doğruer ve Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Haznedaroğlu, WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, İslam Yücel, Fatih Maden, Özgür Solakoğlu, Ulaş Demirci, Sultan Daban, Onur Girdap, Ali Ümit Şifaver, Ahmet Arda Kılıç, Teknik Kurul Başkanı Aykut İlker Mete, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, kulüp temsilcileri, sporcular, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.