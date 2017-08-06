Şampiyonanın son gününde Genç Bayanlar 18 Yaş Altı kategorisinde 400 metreyi bir dakika 02 saniye ile koşan Muhsine Gezer, Dünya Şampiyonu oldu ve Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyayı kazandırdı.



Öte yandan şampiyonada Genç Erkekler 400 metrede yarışan Onur Kopuzlu 52,94'lük derecesiyle Dünya 4'üncüsü oldu. Bu sonuçlarla Türkiye şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada derece elde eden sporcular madalyalarını Şehitlerimize armağan ettiklerini belirtti.

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, 7 Ağustos Pazartesi günü yurda dönecek. Saat 18.35'te Atatürk Havaalanı'na inecek olan Milli Takım'ı, Federasyon Asbaşkanı Ensar Kurt, federasyon yetkileri ve sporseverler karşılayacak.

BAKAN BAK, MUHSİNE GEZER'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yıldız kızlar 400 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Muhsine Gezer'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, 400 metrede 1 dakika 2.1 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Şampiyonada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkesi ülkem ve şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.