Çağla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gerçekleştirdiği organizasyonlarla tenisi daha geniş bir kitleye sevdirmeye başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tenisinde çok ciddi gelişmeler var. Hem bu organizasyona ev sahipliği yapmamız hem ATP ve WTA turnuvalarında başarılı olmamız hem de grand slam turnuvalarına katılan sporcu sayımızın her geçen gün artması bunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki grand slam ABD Açık'ta 3'ü kadın olmak üzere 4 Türk sporcu ile yer alacağız. Şu ana kadar bir grand slam turnuvasına en fazla sporcu ile katılımımız olacak. Bu, her geçen gün Türkiye'de tenisin ne kadar yükseldiğini de gösteriyor. Tenisle ilgili çok heyecanlıyım, çok güzel bir yere gidiyor. Böyle organizasyonların varlığı ve aldığımız başarılar tenise ilgiyi çok daha fazla artıracaktır."

"SHARAPOVA'NIN OYUN TARZINI ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz sezon Ankara'nın ev sahipliği yaptığı TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'te eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard ile mücadele ettiğini hatırlatan Çağla, bu yıl da Maria Sharapova ile karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Milli tenisçi, bu organizasyonların tenisin popülerliğini artırdığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz sezon 9 bin kişinin dahil olduğu çok güzel bir organizasyon olmuştu. Gençler bu organizasyonla tenisle tanışıyor ve seviyor." dedi.

Çağla, Sharapova'nın senelerdir takip ettiği ve takdir ettiği bir sporcu olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Sharapova, 5 grand slam şampiyonu, eski dünya 1 numarası. Daha önce İstanbul'a WTA için gelmişti şimdi benimle oynamak için gelecek. Eminim ki Türkiye yine çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu organizasyon ses getirecektir. Sharapova'nın oyun tarzını çok beğeniyorum. Tabii ki her zaman televizyondan izlediğimiz örnek aldığımız sporcularla beraber oynamak ayrı bir keyif oluyor. Şimdi Sharapova'yla benim oynamam da böyle olacak. Tatlı bir rekabetin yanında ufak da bir şov olacak. Önemli olan tenisi orada iyi bir şekilde temsil etmek ve seyircilere kaliteli bir maç izlettirmek. Eminim ki her şey çok güzel olacak."

"SHARAPOVA TENİSİ NE KADAR ÇOK SEVDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Çağla Büyükakçay, Maria Sharapova'nın, yasaklı maddeler listesinde yer alan "meldonyum" kullandığı gerekçesiyle tenisten 15 ay ayrı kaldıktan sonra, kısa bir süre önce yeniden dönüş yapmasının kendisi için avantaj olmayacağını aktardı.

Milli tenisçi, Rus sporcunun büyük bir çaba göstererek tenise geri döndüğüne dikkati çekerek, "Sharapova bu kötü dönemde çok çalıştı. Sosyal medyadan çok takip ettik. Yaşadığı sıkıntılardan sonra Sharapova tenisi ne kadar çok sevdiğini ve geri dönmek istediğini gösterdi. Buna hepimiz şahit olduk. Şu anda çok formda, tenise döner dönmez turnuvalarda galibiyetler almaya başladı. Ben de sezonuma devam ediyorum. Sezon sonunda kıyasıya bir mücadele olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"İLK HEDEFİM ANA TABLOYA ÇIKMAK"

ABD Açık için sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini sözlerine ekleyen Çağla, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümde ABD Açık var, ona hazırlanıyorum. 16 Ağustos'ta gideceğim. Senenin son grand slamı olduğu için başarılı olmayı hedefliyorum. Üç eleme turu oynayacağım, ilk hedefim ana tabloya çıkmak olacak. Ana tabloya çıktıktan sonra her şey olabilir. İnşallah başarılı bir şekilde ABD Açık'ı tamamlarım."