İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada dün final koşan ve 20.09'luk zamanlamasıyla atletizmde Türkiye'ye tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran 27 yaşındaki milli sporcu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Guliyev, geçen yıl koştuğu olimpiyat finalinin ardından çok iyi bir antrenman dönemi geçirdiğini ve bu yıl katıldığı 14 yarışın tamamını kazandığını belirterek, "Altın madalya şansım çok yüksekti. Finiş çizgisini geçerken sağıma, soluma bakmadım. O anda yanımdakileri çok az gördüm. Madalya kazandığıma emindim ama hangi madalya olduğunu bilmiyordum. Yarış bitince hemen ekrana baktım. Ekranda adım ilk sırada çıkınca 'oldu' dedim. Sağıma soluma baksam, zaman kaybedebilirdim, hata olabilirdi. Kazanmak için her şeyi yaptım." diye konuştu.

Finalde başarılı olmak için seçmeler ve yarı final derecesinin de önemine değinen milli atlet, "Yarı finalde iyi bir kulvar almak için seçmelerde 20.17 koşmak gerekiyor. Finaldeki kulvar için de yarı finalde iyi bir derece yakalamak gerekiyor. Üç yarışta da başarılı olmak lazım. Tek bir yarışa çıksanız 20 saniyenin altına inebilirsiniz. Bu sezon 2-3 yarışım daha var, inşallah onlarda 20 saniyenin altını görürüz." ifadelerini kullandı.

İslami Dayanışma Oyunları'ndaki performansının da kendine güvenini artırdığını anlatan Guliyev, "Bolt yarışmayacağını açıklamıştı. Bu, şansımı daha da artırdı. Sakatlık olmadan daha iyi bir antrenman dönemi geçirdim. Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derece kazanacağıma inandım." diye görüş belirtti.

100 metrede de antrenmanlarla hatalarını düzelteceğini dile getiren Guliyev, "100 metrede teknikte, takozda biraz sorunum var. Ameliyattan sonra yüzde 100 toparlayamadım. Bu sene biraz kendime gelebildim. Antrenmanlarla 1 sene daha duruma bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.