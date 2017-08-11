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Giriş Tarihi: 10.8.2017 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 02:21
Milli sporcu Ramil Guliyev dünya şampiyonu oldu!

16. 'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan , erkekler 200 metrede oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.

Fenerbahçe'nin sporcusu , 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk sını kazandırarak tarihe geçti.

Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GULİYEV'İ KUTLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev'i tebrik etti.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Milli sporcu Ramil Guliyev dünya şampiyonu oldu!
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