‘Yeni Bolt’u parçaladı

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm
Şampiyonası'nın en prestijli yarışlarından biri olarak görülen 200 metrede şampiyon olan Ramil Guliyev
, dünya basınının övgüsünü topladı. İngiltere merkezli BBC, favori yarışçılar Güney Afrikalı Wayde van Niekerk ve Botsvanalı Isaac Makwala'yı geçerek zirveye yerleşen Türk sporcunun başarısını, "Guliyev, 'Yeni Bolt olabilir' denen Niekerk'i geride bırakarak 200 metreyi şok bir zaferle kazandı
" başlığıyla verdi. Eurosport ise, "Wayde van Niekerk'i geçen Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı.
Türkiye'nin Azerbaycan'dan devşirdiği Guliyev, 20.09'luk derecesiyle elde ettiği zaferle iki ülkeye de büyük gurur yaşattı" ifadelerini kullandı. Marca ise internet sitesinde "Uçan Türk Ramil Guliyev
" ifadesine yer verdi.
KAAN TERZİOĞLU: TARİFSİZ MUTLULUK
Türkiye
Atletizm Federasyonu'nun resmi sponsoru Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da gururluydu: "İşbirliğimizin getirdiği başarıları izlemek, bize tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor. Atletizmde Ramil'in zaferinin yanı sıra hem altyapı seviyesinde hem de en üst kademede ülkemiz adına elde edilen dereceler bize gurur veriyor."
RAMİL GULİYEV'E TEBRİK YAĞIYOR
Tar ihi bir başarı yakalayarak zirveye çıkan Guliyev yarış sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat aranarak tebrik edildi. Ramil'i yarış sonrası henüz stattayken arayan Erdoğan, milli atlete, "Bizlere yaşattığın mutluluk için seni tebrik ediyorum" dedi. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Ramil'i kutladı.
FENER'DEN ÖZEL TİŞÖRT
Guliyev için Fenerbahçe özel tişört bastırdı ve Fenerium mağazalarında satışa sundu.
Türkiye'ye tarifsiz bir mutluluk yaşatan Ramil Guliyev altın madalyasını dün akşam düzenlenen törenle aldı. Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihinde ilk kez İstiklal Marşı okunurken, gözyaşlarını tutamayan Ramil, törende asker selamı verdi.
İŞTE O ZAFER ANI
Oldukça
çekişmeli bir yarışın sonrasında Güney Afrikalı Wayde van Niekerk'i iki saliseyle geçtiği an,
hem Ramil hem de Türk atletizmi adına tarihi bir an olarak kayıtlara geçti. O tarihi anın fotoğrafını
ise yetkililer altının belgesi olarak yayınladı.
2016 Rio olimpiyatlarında 400 metre dünya rekorunu kıran Niekerk, Ramil'in arkasında kaldı.
İLHAM ALİYEV'DEN RAMİL'E KUTLAMA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası
'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Azerbaycan asıllı milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti.
580
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden 60 bin dolar alan (212 bin lira) Guliyev, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ödül yönetmeliğine göre ise 375 Cumhuriyet altınının (368 bin lira) sahibi oldu ve yaklaşık 580 bin lira kazandı.
RAMİL: BU YIL 20'NİN ALTINA İNECEĞİM!
Şampiyonumuz
Ramil Guliyev, "Yarışın sonunda madalya kazandığıma emindim ama hangi madalya olduğunu bilmiyordum. Finiş çizgisini geçerken sağıma, soluma bakmadım.
Yarış bitince, hemen ekrana baktım. Ekranda adım ilk sırada çıkınca 'oldu' dedim. Sağıma soluma baksam, zaman kaybedebilirdim, hata olabilirdi. Kazanmak için her şeyi yaptım" diye konuştu. Finalde başarılı olmak için seçmeler ve yarı final derecesinin de önemine değinen milli atlet, "Yarı finalde iyi bir kulvar almak için seçmelerde 20.17 koşmak gerekiyor.
Finaldeki kulvar için de yarı finalde iyi bir derece yakalamak gerekiyor. Üç yarışta da başarılı olmak lazım... Bu sezon 2-3 yarışım daha var, inşallah onlarda 20 saniyenin altını görürüz
" ifadelerini kullandı. Ramil en son 2015 yılında Zagreb'te 19.88 koşarak 20 saniyenin altını görmüştü.
200 metrenin 2008 Olimpiyatı'ndan bu yana tek hakimi olan Bolt, kendisinden sonra ilk şampiyon olan Ramil'i tebrik etti.
200 METRE DÜNYA ŞAMPİYONLARI:
2007 Gay
2009 Bolt
2011 Bolt
2013 Bolt
2015 Bolt
2017 Ramil