Tour de France'ın en büyük problemi çözüldü!

Dünyanın en ünlü spor organizasyonları arasında gösterilen Tour de France'ın önemli sorunlarından biri Bostik'in akıllı çözümüyle giderildi. İleri teknolojiyle geliştirilen takım formaları ile sırt yarış numaraları arasındaki uyumsuzluk, geliştirilen yeni bir yapıştırıcı ile sorun olmaktan çıktı.

Bostik açıklamasına göre, inşaat, tüketici ve endüstriyel pazarlar için dünyanın önde gelen yapıştırıcı uzmanı olan Bostik, stratejik iş birliği yaptığı Tour de France'da teknolojisiyle sporcuların yanında yer aldı.

Toplam 3 bin 540 kilometre olarak gerçekleştirilen bisiklet yarışında, sporcuların karşılaştığı sorunlardan biri de göğüslerinde ve sırtlarında yer alan numaralıkların deforme olmasıydı. Rüzgar, yağmur ve ter gibi etkenler nedeniyle sık sık etkisini yitiren ve sporculara zor anlar yaşatan numaralıklara Bostik, ileri teknolojisiyle çözüm üretti.

Daha fazla nefes alabilen, daha hafif ve daha esnek olan kumaşın kullanılmasına imkan veren yeni bir yapıştırıcı geliştirerek, mükemmel tutuş sağlandı.

Bostik bünyesindeki HotMelt Teknoloji Platformu'nun, Tour de France yöneticileri, lojistik ekipleri ve servis sağlayıcıları ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilen yapıştırıcı, önemli bir sorunun çözümü oldu. Basınca duyarlı, düşük yapışma gücüne rağmen maksimum verimlilik sağlayan solvent içermeyen bu yapıştırıcı, Tour de France organizatörleriyle yarışçıların da büyük takdirini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bostik İş Geliştirme Birimi'nden Jeremie Peyras, Ar-Ge ekiplerinin mücadelesinin, sadece kumaşlarda etkili olan bir yapıştırıcı geliştirmek değil, aynı zamanda bisikletçiler için rahat ve kullanımı kolay bir yapıştırıcı geliştirmek olduğunu belirtti.

Peyras, "Organizatörlere çeşitli prototipler sunduk ve mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çeşitli testler yaptık. Geliştirdiğimiz solvent içermeyen yapıştırıcı, en gelişmiş yapışkan teknolojisini içeriyor. Bununla birlikte, bisiklet formalarının teknolojik ilerlemesine ayak uydurabilmek için çalışmalara devam edilecek" ifadelerini kullandı.

"ELDE EDİLEN SONUÇTAN ÇOK MEMNUNUZ"

ASO Spor Direktörü Thierry Gouvenou, geliştirilen yapıştırıcının önemi ve Tour de France'a sağladığı faydayı şu şekilde açıkladı:

"Yarış numaraları, tur yarışçılarının belirlenmesini sağlar ve yarış yetkilileri, yorumcular ve ayrıca sınıflandırmalar için büyük önem taşır. Geliştirme yapmak zorunda kaldık. Bostik'le yapılan ortaklık bize yarış sayılarının daha hafif, daha rahat ve daha görünür hale gelmesi ve yapışmanın iyileşmesi fikrini verdi.

Geliştirdikleri yapışkan en yeni jenerasyon formalara daha iyi uyarlanmıştır. Forma materyalleri sürekli geliştiği için araştırma devam ediyor. Ancak bu, ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve Bostik mühendisleri tarafından elde edilen sonuçtan çok memnunuz."

AG2R takımında yarışçı olan Samuel Dumoulin ise şunları kaydetti:

"Yeni yarış numaraları daha iyi yapışacak. Önceden, genellikle içeceklerimizin bulunduğu cebin yakınlarındaki köşelerin yapışkanı çözülürdü. Onlar da rüzgar ve ter ile daha da çözülerek rulo halinde kalkarlar ve artık yapışmazlardı. Artık bunlar olmuyor. Ayrıca, daha önce, yaklaşık bir düzine iğne gerekliydi, ama şimdi sadece üç tane kullanıyoruz ve bence bu sadece alışkanlıktan. Yakında muhtemelen hiçbir şey kullanmayacağız."

STRATEJİK ORTAKLIK 2 YIL UZATILDI

Bostik, Tour de France ile stratejik anlaşmasını 2 yıl daha uzattı. Ortaklık anlaşması kapsamında Bostik, Tour de France'ın resmi tedarikçisi olmaya devam edecek. Bu yıl 104. kez düzenlenen ve Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Grand Depart ile başlayan yarışta 22 takımdan 198 bisikletçi, 21 etapta 3 bin 540 kilometre pedal çevirdi.

Paris'teki Champs-Elysees'de 23 Temmuz'da son bulan yarışı yaklaşık 2 milyar kişi TV ekranlarında, 12 milyon kişi yarış güzergahı boyunca canlı olarak, resmi web sitesi üzerinden 36 milyon ve yarışın diğer sosyal medya hesaplarından da yaklaşık 6 milyon kişi takip etti.

Bostik, yeni iş birliği anlaşmasıyla dünya çapında marka görünürlüğü sağlamada elde ettiği başarıyı daha da ileri taşımış oldu.