Altını alacağım Cumhurbaşkanım

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, Dünya Şampiyonası
'na hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı kampını ziyaret etti. Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul Sarıyer'de bulunan Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyareti sırasında hazırlıklar hakkında bilgi alırken, milli sporculara moral aşıladı ve Fransa'nın başkenti Paris'te 21-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını aktardı.
Milli güreşçilerle yakından ilgilenen Bak, Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek dünya şampiyonu Rıza Kayaalp
'e ise sürpriz yaptı. Telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ve Olimpiyat İkincisi Kayaalp ile görüştüren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bu sürprizi karşısında milli sporcu oldukça duygulandı.
'SENDEN ALTIN MADALYA BEKLİYORUM'
Rıza'nın
performansı ve çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, milli sporcudan altın madalya
beklediğini söyledi. Rıza Kayaalp de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Grekoromen Güreş Milli Takımı olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini iletti ve altın madalya alacağı sözünü verdi.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan güreşçilere başarı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sporcuların yanında olduğunu belirtti. Kayaalp, Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya alarak başarılı bir performans sergilemişti.
ERDOĞAN'A ÖZEL FORMA
Cumhurba şkan ı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı için dün kente gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çardak Havaalanı'nda karşılayanlar arasında bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Erdoğan'a üzerinde ismi yazan 20 numaralı Denizlispor forması hediye etti.