Kenan Sofuoğlu liderle farkı 1'e indirdi

Milli motosikletçi Sofuoğlu, kalan Portekiz, Fransa, İspanya ve Katar ayaklarında iyi sonuçlar alarak altıncı dünya şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonasının 2017 sezonunda da iyi sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Son 4 yarışı kazanan Sofuoğlu, Almanya'daki yarışta da ikinci oldu. Lausitzring Pistinde yapılan yarışta 3 tur kala Caricasulo'ya yaptığı atakla alkış toplayan Kenan Sofuoğlu, sadece podyumun ikinci sırasına yerleşmedi, genel klasmanda da avantajı kaptı.

Almanya yarışı öncesinde Fransız Lucas Mahias'in 105, Kenan Sofuoğlu'nun ise 100 puanı bulunuyordu. Mahias, üçüncü, Kenan da ikinci olunca aradaki puan farkı 1'e kadar indi. Son beş yarışında rakibiyle arasındaki farkı iyice kapatan milli pilot, böylece Eylül ve Kasım ayları arasında yapılacak Portekiz, Fransa, İspanya ve Katar ayakları öncesinde umut verdi.

ALMANYA'YI SEVİYOR

Kenan Sofuoğlu, daha önce Almanya'daki yarışlarda iyi sonuçlar elde etmişti. Milli pilot, 11 yıl önce 2006'da Almanya'da ilk zaferini elde etmiş, 2012 ve 2016 yılında da yine birinci olarak kalitesini ispatlamıştı.

Sezonun bitmesine dört yarış kala şampiyonluk olmak isteyen tecrübeli sporcu, kariyerindeki 122. Supersport yarışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 83. kez de podyumda yer aldı.

SADECE 1 PUAN KALDI

Dünya Supersport Şampiyonasının genel klasmanında Lucas Mahias, liderliğini devam ettiriyor. Ancak yüksek formuyla Sofuoğlu Mahias'a yaklaşmış durumda. Milli pilot, 121 puanlı rakibini 120 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.