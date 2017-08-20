'Kendi geleneksel spor anlayışlarımıza sahip çıkmamız çok önemli'

Kütahya'daki "3. Geleneksel Türk Oyunları Festivali"nde ok atma yarışları, karakucak ve mas güreşleri ile aşık atma oyunları gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü alanında, yurt içi ve dışından 90 spor kulübünden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla düzenlenen festival sona erdi.

Festivalde bugün ok atma yarışları, karakucak ve mas güreşi, aşık atma oyunları gibi geleneksel Türk oyunları sergilendi.

Festivalin onur konuğu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ok atışı yaparak, festivale katılan sporcuların gösterilerini izledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geleneksel sporların yaygınlaşması ve geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çok köklü bir geçmişe sahip bir milletiz. Ancak şu anda kültür coğrafyamıza, kültürel gerçekliklerimize baktığımız zaman giyim kuşamımızdan daha çok ilgi gösterdiğimiz sporlara, dinlediğimiz müziklerden ekranlarımızı işgal eden yapımlara kadar bakıyoruz köklü geçmişimize ait çok az şey bıraktılar. Son yıllarda birkaç dizi, birkaç filmle bu rüzgar biraz tersine dönmeye başladı. Ama binlerce yılın birikimi son 200 yılda egemen Batı kültürünün taarruzu altında yok olmaya, mahkum bırakılmaya çalışılıyor. Şimdi hamdolsun ülkemizin ekonomik gücünün artmasıyla öz güveninin yükselmesiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kültür sahasında da kendi sporlarımız, kendi filmlerimiz, kendi müziklerimiz ve kendi estetik anlayışımız yeniden canlanmaya başladı. Bu bakımdan kendi geleneksel spor anlayışlarımıza sahip çıkıyor olmamız çok önemli."

Konuşmaların ardından Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, festivalin onur konuğu Bilal Erdoğan'a çini vazo hediye etti.

Erdoğan da Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Saraçoğlu'na mangala oyun seti armağan etti.

Daha sonra, festivalde dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.