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Yasemin altın, Hafize bronz maçına çıkacak

İHA

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Giriş Tarihi: 23.8.2017 17:36
Yasemin altın, Hafize bronz maçına çıkacak

Büyükler 'nda 75 kiloda mücadele eden finale çıkarken, 63 kiloda bronz maçına çıkacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te kadınlar branşında 55, 58, 63 ve 75 kilolarında yapılan müsabakalarla başladı. 52 ülkenin katıldığı şampiyonada milli sporcular adeta tarih yazıyor.

YASEMİN TARİH YAZDI

Şampiyonanın üçüncü günü müsabakaları Kadınlar branşında devam ediyor. 75 kiloda , 1/8 turunda Alman rakibi Maria Selmaier'i tuşla, çeyrek finalde 2017 Asya Şampiyonu Japon rakibi Hiroe Suzuki'i 6-1 skorla ve yarı finalde Avrupa ve dünya üçüncüsü Estonyalı rakibi Epp Mae'yi 8-5 yenerek finale uzandı. Dünya şampiyonluğuna çok yaklaşan Yasemin, akşam seansında Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk ile karşılaşacak. Böylece Yasemin Türk güreş tarihinde Kadınlar da ilk defa Dünya Şampiyonasında finale çıkan sporcu oldu.

HAFİZE SAKATLIĞINA RAĞMEN

63 kiloda mindere çıkan bir diğer güreşçi ise ilk maçında Kanadalı rakibi Braxton Rei Stone'u tuş ederek çeyrek finale yükselirken burada karşılaştığı Brezilyalı rakibi Lais Nunes De Olıveıra'yı 9-6 yenerek yarı finale kadar geldi. Hafize yarı finalde Ukraynalı rakibi Yuliia Tkach Ostapchuk'a önde götürdüğü maçı son dakikalarda verdiği puanlarla finali kaptırdı. Hafize akşam seansında Rus rakibi Valeria Lazinskaia ile bronz madalya mücadelesi verecek.

55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Moğolistanlı rakibine ve 58 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz ise Kolombiyalı rakibine yenilerek şampiyonaya veda etti.

Müsabakalar yarın TSİ 20.00'da başlayacak.

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Yasemin altın, Hafize bronz maçına çıkacak
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