Raonic, ABD Açık'tan çekildi

Kanadalı tenisçi Milos Raonic, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Erkekler dünya klasmanında 11. sırada yer alan 26 yaşındaki Raonic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bileğindeki sakatlık nedeniyle 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğini açıkladı.

2016 yılında Wimbledon'da final oynayan, ABD Açık'ta dördüncü turdan sonrasını göremeyen Raonic, bu yıl tenis sezonu bitmeden kortlara geri dönmeyi planladığını kaydetti.

Erkeklerde son şampiyon Stan Wawrinka, Sırp Novak Djokovic ve Japon Kei Nishikori sakatlıkları, kadınlarda ise Belaruslu Victoria Azarenka çocuğunun devam eden velayet davası nedeniyle ABD Açık'tan çekildiğini duyurmuştu.