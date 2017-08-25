Taha Akgül dünya ikincisi oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde milli güreşçi Taha Akgül finalde Gürcü rakibine yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te Serbest stil 57, 61, 86 ve 125 kilolarında yapılan müsabakalarla başladı.



Beşinci gün yapılan müsabakalarda geçtiğimiz aylarda beşinci Avrupa Şampiyonluğunu kutlayan Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, seri başı olarak başladığı müsabakalarda 1/8 turunda Moğol rakibini, çeyrek finalde Koreli rakibini, yarı finalde de Amerikalı rakibini devirerek finale kadar yükseldi. Büyük bir başarıya imza atan Taha, akşam seansında Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye son saniyelerde verdiği puanla 10-8 yenildi ve dünya ikincisi oldu.



CENGİZHAN ERDOĞAN BEŞİNCİ OLDU



Diğer yandan 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cengizhan Erdoğan ise eleme turunda Fransız rakibini, 1/8 turunda Hintli rakibini, çeyrek finalde Romanyalı rakibini yendi. Yarı final turunda Rus rakibi Gadzhimurad Rashidov'a yenilen Cengizhan akşam seansında Gürcü rakibi Vladimer Khinchegashvili'ye 3-0 yenilerek dünya beşincisi oldu



57 kiloda mücadele eden milli güreşçi Süleyman Atlı da eleme turunda Gürcü rakibi dünya ikincisi güreşçi Beka Lomtadze'yi son saniyelerde aldığı puanla yenmeyi başardı. Ancak 1/8 turunda karşılaştığı Moğol rakibi Bekhbayar Erdenebat'ı geçemeyerek elendi.



86 kiloda mindere çıkan bir diğer güreşçi Selim Yaşar, 1/16 turunda Tayvanlı rakibini, 1/8 turunda Porto Rikolu rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Selim bu turda karşılaştığı Rus rakibi Vladislav Valiev'e yenildi ve şampiyonadan elendi.

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