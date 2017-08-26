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Giriş Tarihi: 26.8.2017 20:29 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 20:59
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş bronz madalya aldı

Erkekler serbest stil 74 kiloda , nın sahibi oldu - , dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti

'nda erkekler serbest stil 74 kiloda mücadele eden , kazandı.

'nın başkenti 'te devam eden şampiyonanın son gününde , Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov'la bronz madalya mücadelesi verdi.

İlk yarıda aldığı puanlarla minderden 5-0 galip ayrılan Soner, dünya üçüncüsü oldu.

Azerbaycanlı rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde eden , dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

Soner Demirtaş, son iki Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.

Paris'te ilk maçında Moldovalı Evgheni Nedealco'yu 12-2, de de İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, yarı finalde Rus Khetik Tsabolov'a mağlup olmuştu.

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş bronz madalya aldı
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