Minderde 55 yıllık rekor kırıldı

21-26 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye tarih yazdı. Serbest, grekoromen ve kadınlar branşlarında 24 sıklette müsabakalar yapıldı. Yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye son yarım asrın en iyi performansını sergiledi.



SONER, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Şampiyonanın son gününde geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olmuş ve şimdi de dünya şampiyonu olmak için Paris'e gelen Soner Demirtaş istediği başarıyı elde edemedi. Soner 1/8 turunda Moldovalı rakibini, çeyrek finalde İspanyol rakibini devirerek yarı finale yükseldi. Bu turda Rus rakibi Khetik Tsabolov'u geçemeyen Soner, bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.



55 YILIN EN İYİ BAŞARISI ELDE EDİLDİ

En son 1962 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 5 bronz, 1 gümüş madalya kazanan milliler tam 55 yıl aradan sonra 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.



KADINLARIMIZ TARİH YAZDI

Bu şampiyonada en büyük çıkışı Kadınlar Güreş A Milli Takımı yaptı. Türkiye tarihinde ilk defa Yasemin Adar ilk altın madalyamızı kazanırken, 48 kiloda güreşen sporcumuz Evin Demirhan bronz madalya kazandı. Böylece kadınlar branşında aynı şampiyonada iki madalya birden kazanarak da tarih yazılmış oldu. Öte yandan Kadınlar Güreş A Milli Takımı tarihinde ilk defa beşinci olarak büyük bir çıkış yakalamış oldu.



GREKOROMEN SON YILLARIN EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Grekoromen Güreş A Milli Takımı ise son yılların en iyi performansını sergiledi. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve Metehan Başar'la iki altın ve Atakan Yüksel ile bir bronz madalya kazanan milli güreşçiler, takım olarak da dünya üçüncüsü oldu.



SERBEST GÜREŞ TAKIMI 4. OLDU

Serbest Güreş A Milli Takımı ise daha önceki şampiyonalarda elde ettiği başarıları Dünya Şampiyonası'nda gösteremedi. Bir gümüş, bir bronz ve üç dünya beşinciliği kazanan milliler toplamda 39 puan kazanarak 47 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı. 40 puan alan Gürcistan takımının bir puan gerisinde kalan Türkiye kupayı kıl payı kaçırdı.



TAHA HALEN DÜNYANIN EN İYİSİ

Türkiye adına mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül, istediği sonucu elde edemedi. Katıldığı her şampiyonada altın kazanarak İstiklal Marşı'mızı okutarak milletimizi gururlandıran Taha, finale kadar getirdiği maçı son saniyelerde şanssız şekilde verdiği puanlarla şampiyonluğu rakibine kaptırdı ve dünya İkincisi oldu. Taha şu ana kadar uluslar arası organizasyonlarda bir Olimpiyat Şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu ve 5 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor ve şimdiden Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından dünyanın en iyi güreşçileri arasında gösteriliyor.



RIZA KENDİ REKORUNU YİNE KENDİ KIRIYOR

Grekoromen 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi yine rekor kırdı. Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü, yedi Avrupa şampiyonluğu ve iki dünya şampiyonluğu olan Rıza, Paris'te üçüncü dünya şampiyonluğunu elde ederek kariyerine yeni bir rekor daha eklemiş oldu.



TÜRK HAKEM ŞAMPİYONANIN EN BAŞARILI HAKEMİ SEÇİLDİ

Öte yandan Türkiye adına Dünya Şampiyonası'nda minderde hakemlik yapan Sadettin Yücel'e şampiyonanın en başarılı üç hakeminden biri olarak seçildi. Sadettin Yücel'e altın düdük hediye edilirken hediyesini Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç takdim etti.



Madalya alan milli sporcular:

Rıza Kayaalp-Altın (Grekoromen-130)

Metehan Başar-Altın (Grekoromen-85)

Yasemin Adar-Altın (Kadınlar-75)

Taha Akgül-Gümüş (Serbest-125)

Soner Demirtaş-Bronz (Serbest-74)

Evin Demirhan-Bronz (Kadınlar-48)

Atakan Yüksel-Bronz (Grekoromen-66)

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