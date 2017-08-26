Türkiye, sualtı hokeyinde Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 5-3 mağlup ederek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.



Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde İngiltere ikinci olurken, Fransa üçüncülüğü elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEN'İ KUTLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonasında Erkek Milli Takımının şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın şampiyonluk nedeniyle Özen'e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.