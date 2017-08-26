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Türkiye, sualtı hokeyinde Avrupa Şampiyonu oldu

DHA

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Giriş Tarihi: 26.8.2017 22:26 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 22:29
Türkiye, sualtı hokeyinde Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen 2017 'nda Erkek Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 5-3 mağlup ederek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde İngiltere ikinci olurken, Fransa üçüncülüğü elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEN'İ KUTLADI

Cumhurbaşkanı , 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonasında Erkek Milli Takımının şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın şampiyonluk nedeniyle Özen'e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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Türkiye, sualtı hokeyinde Avrupa Şampiyonu oldu
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