Bakan Osman Aşkın Bak, genç boksörleri tebrik etti

Bakan Bak, Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından Antalya'da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"37 yıllık Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası tarihinde ilk kez 5 madalya birden kazanmamızda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Antalya'da düzenlenen bu önemli şampiyonada madalya kazanan sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Genç yaşlarında ülkemize büyük gurur yaşatan kardeşlerimin spor hayatlarının, daima başarılar ve güzel anılarla dolu olmasını temenni ediyorum."

Bakan Bak, dün de, 64 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Tuğrulhan Erdemir'i müsabakanın hemen ardından arayarak tebrik etmişti. Bak, Tuğrulhan ile konuşmasında, "Dünya Şampiyonası'nın ardından bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda şanlı bayrağımızı göndere çektirerek bir kez daha tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinlettiğin ve bize bu gururu yaşattığın için tebrik ederim. Yolun açık olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.