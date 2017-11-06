Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2017 tamamlandı. Antalya
'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu, gün boyu çok çekişmeli geçen oyunların ardından son delikte neticelendi. Son delikte eksi 18 vuruşla İngiliz Justin Rose turnuvanın şampiyonu oldu
. Güney Afrikalı Dylan Frittelli ile Belçikalı Nicolas Colsaerts ise eksi 17 vuruşla ikinciliği paylaştı.
PLAKETİ DRONE İLE TAŞIDILAR
Turnuvanın ödül töreni, 18. delikte düzenlendi. Şampiyon Justin Rose'a madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Justin Rose'un birincilik plaketini ise insan taşıyabilen drone üzerindeki bir görevli sahaya indirdi.
Burada bir hostesin aldığı ödül Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na getirildi. Bakan Çavuşoğlu da ödülü şampiyon Rose'a takdim etti.
Justin Rose
'un birincilik plaketini insan taşıyabilen drone üzerindeki bir görevli sahaya indirdi. O özel anları, sporseverler büyük bir heyecanla takip etti. Bakanlar Çavuşoğlu ve Bak, şampiyon golfçü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
1 MİLYON 166 BİN $ PARA ÖDÜLÜ KAZANDI
Rose, 1 milyon 166 bin 600 ABD Doları olan birincilik ödülünü de THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu'dan aldı. Justin Rose, ödül töreni sonrası birincilik plaketi getiren drone üzerindeki kişiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.
1 Uçarak geldi?
2 Yere indi
3 Ödülü verdi