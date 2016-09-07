Merakla beklenen iPhone7 ilk kez sabah.com.tr'de

SABAH Gazetesi yazarı Timur Sırt, iPhone 7 sunumunun yapılacağı ABD'nin San Francisco şehrinde. Timur Sırt, Apple CEO'su Tim Cook'un tanıtacağı iPhone 7 sunumunu Türkiye'den izleyen gazeteci oldu. Türkiye'de ilk kez Sabah.com.tr üzeriden Timur Sırt'ın anlatımıyla Facebook hesabımızdan canlı yayınla sizlere ulaştıracağız.

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iPHONE 7 İLK GÖRÜNTÜSÜ

Gecenin başrol oyuncusu olan iPhone 7'nin ilk görüntüsü CEO Tim Cook açıklamadan önce Apple'ın resmi Twitter hesabından yayınlandı. İşte yeni iPhone 7'nin ilk görüntüsü...



iPHONE 7'NİN ÖZELLİKLERİ

Altın, gümüş ve rose altın renk seçenekleri var. Su ve toza dayanıklı, IP67 sertifikaları var.

kamera özellikleri

%60 daha hızlı, %30 daha verimli kameraya sahip. Çift tonlu flaş, 4 LED flaş.

1.8 diyafram aralıklı, 6 element lensli 12 MP

7MP FaceTime özçekim kamerası

iPhone 7 Plus'ta çift 12 MP arka kamera var.

Geniş açısı sayesinde 10x yakınlaştırma yapabiliyor

Ekran

Retine HD ekran.

Batarya performansı

iPhone 7 ve 7 Plus, iPhone'da sunulmuş en iyi batarya gücüne sahip. iPhone 6S'den 2 saat daha fazla dayanıyor. iPhone 7 Plus ise 6 Plus'tan 1 saat daha fazla dayanıyor.

Ses

Alt ve üstte stereo hoparlör var. 6s'lerden 2 kat gürültülü

3,5mm girişi yerine artık Lightning portunu kullanacaklar.

APPLE WATCH

Sahneye çıkan Jeff Williams Apple Watch özelliklerini anlattı. .Apple dünya genelindeki saat satışlarında Rolex ikinci sıraya yerleşmiş durumda. akıllı saat satışlarında ise birinci.

Bomba patladı. Pokemon Go, Apple Watch'a geliyor. Birçok yeni uygulama Apple Watch'a geldi. Yeni Apple Watch'un ismi "Apple Watch series 2" olarak açıklandı.Yeni ürün 50 metreye kadar suya dayanıklı.

GECENİN İLK SÜRPRİZİ: MARIO APPLE'DA

* Super Mario'da oyunseverlerin birbirleri ile rekabet edecekleri platdformlarda oluşturulmuş. Super Mario Run'ın 2016 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Super Mario iOS 10 ile birlikte iPhone'larda oynanabilecek.

Tim Cook gecenin ilk sürprizini yaptı ve meşhur oyun karakteri Mario'nun Apple'a geldiğini açıkladı. Mario'yu daha çok insanın oynaması için Apple'a özel Super Mario Run isimli bir oyunu müjdeledi.



iPHONE 7 BU AKŞAM TANITILIYOR

Teknoloji dünyasının merakla beklediği akıllı telefon modeli iPhone 7, bugün ABD'nin San Francisco şehrinde tanıtılacak. Lansmanın TSI 20.00'de başladı

"KULAKLIK GİRİŞİ OLMAYAN iPHONE 7"



iPhone 7'yi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği kulaklık girişi olmaması

iPhone7 lansmanı öncesi heyecan!



IPHONE 7'DE TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ NELER OLACAK?



Kamera, ses girişi, yeni tasarım değişikliği, iyileştirme, işlemcinin güçlenmesi bekleniyor... Video, farklı oyunlar için performansa ihtiyaç duyuluyor. İşlemcinin gücünün artması çok önemli



YENİ IOS GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN OLACAK?



Yeni IOS güncellemeleri İphone 7 çıkmadan bir kaç gün önce yada bugün gelmesi bekleniyor. iOS 10'un çıkış tarihini de bu etkinlikte duyuracak.

iPhone7 lansmanı öncesi merkezden sorulara yanıt!

İŞTE iPhone 7 LANSMANININ YAPILACAĞI BİNA

Apple iphone7 lansmanın yapıldığı binanın önündeyiz!