O telefon ile uçuş yasağı!

İskandinavya Havayolları (SAS) Samsung'un piyasaya çıkardığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 7 ile uçağa binilmesine yasak getirdi

İsveç, Danimarka ve Norveç'in ortak havayolları olan İskandinavya Havayolları (SAS) Samsung'un piyasaya çıkardığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 7 ile uçağa binilmesine yasak getirdi.

Bataryasındaki hatadan kaynaklı olarak şarj sırasında yaşanan bazı patlamalar nedeniyle Galaxy Note 7 için yasak getirdiklerini duyuran SAS Basın Müdürü Fredrik Henriksson'un yaptığı açıklamada, Samsung Galaxy Note 7 kullanıcılarının cihazlarıyla birlikte uçağa hiçbir şekilde binmemesi ve uçak altı bagaja vermemesi gerektiğini belirtti.

Henriksson, bu uygulamanın uçağın yangın riskine karşı alınan tedbir olduğunu kaydederek, yolcuların güvenliği için böyle karar aldıklarını ve yolcuların kendilerini anlayacağını umduğunu ifade etti.

SAS Havayollarının ardından Norveç Havayolları da yolcuların Samsung Galaxy Note 7 ile uçağa binilmesini yasakladı.