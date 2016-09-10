ARKADAŞINA GÖNDER O telefon ile uçuş yasağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

O telefon ile uçuş yasağı!

  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 22:49 Güncelleme Tarihi: 10.9.2016 22:49
O telefon ile uçuş yasağı!
O telefon ile uçuş yasağı!

İskandinavya Havayolları (SAS) Samsung'un piyasaya çıkardığı yeni akıllı telefonu ile uçağa binilmesine yasak getirdi

İsveç, Danimarka ve 'in ortak havayolları olan İskandinavya Havayolları (SAS) Samsung'un piyasaya çıkardığı yeni akıllı telefonu ile uçağa binilmesine yasak getirdi.

Bataryasındaki hatadan kaynaklı olarak şarj sırasında yaşanan bazı patlamalar nedeniyle Galaxy için yasak getirdiklerini duyuran SAS Basın Müdürü Fredrik Henriksson'un yaptığı açıklamada, Samsung Galaxy Note 7 kullanıcılarının cihazlarıyla birlikte uçağa hiçbir şekilde binmemesi ve uçak altı bagaja vermemesi gerektiğini belirtti.

Henriksson, bu uygulamanın uçağın yangın riskine karşı alınan tedbir olduğunu kaydederek, yolcuların güvenliği için böyle karar aldıklarını ve yolcuların kendilerini anlayacağını umduğunu ifade etti.

SAS Havayollarının ardından Norveç Havayolları da yolcuların Samsung Galaxy Note 7 ile uçağa binilmesini yasakladı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.