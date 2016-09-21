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i büyük tehlike!

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 09:39
Dünya için büyük tehlike!
Dünya için büyük tehlike!

'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1 kontrolden çıktı ve 8.5 ton ağırlığındaki araç gelecek yıl ya çarpacak.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Tiangong-1 veya bilinen adıyla Cennet Sarayı, artık misyonunu tamamladı.

Gobi Çölü'ndeki uzay merkezinden yapılan açıklamada, insansız istasyonun görevini tamamladığı ve atmosferdeki bazı parçaların 2017'nin ikinci yarısında ya çarpacağı belirtildi.

Yetkililer, yaptıkları hesaplama ve analizlere göre, istasyonun bazı parçalarının uzayda yanarak yok olacağını da aktardı.

29 Eylül 2011 tarihinde fırlatılan istasyon, beş yıldır uzayda görev yapıyordu.

10.4 metre uzunluğundaki araç, 3.35 metre çapında ve 8506 kilogram ağırlığında.

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