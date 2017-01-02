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telefonları bozan yeni mesaj keşfedildi!

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 11:33 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 12:09
iPhone telefonları bozan yeni mesaj keşfedildi!
iPhone telefonları bozan yeni mesaj keşfedildi!

Henüz çok yeni bulunan bu mesaj  telefonlarının mesaj uygulamasını tamamen yok edebiliyor. Bir açıktan kaynaklanan bu durum, iOS 8'den iOS 10'a tüm iPhone'ları etkiliyor.

'lara etki eden yeni bir açık keşfedildi. Bu açık bir mesajla tetikleniyor ve iPhone'lardaki mesaj uygulamasını tamamen kullanılmaz hale getiriyor

NASIL OLUYOR?

Bir hacker tarafından keşfedilen bu açıkta karşı tarafa SMS yoluyla gönderildiğinde, açılma esnasında iPhone'u kilitliyor ve mesajlar uygulaması tamamen kullanılmaz hale geliyor

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

iOS 8'den iOS 10'a kadar tüm iPhone'ları etkileyen bu açığın yol açtığı sorun ise ancak ile giderilebiliyor. iPhone'nunuzu sıfırlayarak sorunu giderebilirsiniz

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