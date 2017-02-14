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Apple
ve
Samsung
iPhone
8 için anlaştı
Giriş Tarihi:
14.2.2017
21:29
Güncelleme Tarihi:
14.2.2017
22:47
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