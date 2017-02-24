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'ın son hali kullanıcıları isyan ettirdi! 'Kişilerim' nerede

  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.2.2017 11:36
Whatsapp'ın son hali kullanıcıları isyan ettirdi! 'Kişilerim' nerede
Whatsapp'ın son hali kullanıcıları isyan ettirdi! 'Kişilerim' nerede

Whatsapp'ın son güncel sürümüyle tüm kullanıcılara sunulan Hikayeler özelliği Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların 24 saat süresince fotoğraf ve video görüntülerini Whatsapp üzerinden arkadaş listesine paylaşabilmelerine olanak veriyor. Ancak bu durum pek çok kullanıcının yoğun eleştirisine hedef olmuş durumda. Google Play Store'da Whatsapp'ın bu güncellemesinin ardından pek çok kullanıcı en düşük puan olan bir yıldız verirken, sosyal medyada da kullanıcılar Whatsapp'ın yeni halinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Bunun en önemli sebebi ise Favori rehber özelliğinin kaldırılmış olması!

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