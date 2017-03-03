Bilim adamları 3D yazıcıyla işlevsel damar ağı oluşturdu

San Diego'daki California Üniversitesi araştırmacıları, üç boyutlu (3D) yazıcı kullanarak işlevsel bir damar ağı oluşturmayı başardı.

SAN FRANCISCO

Amerikalı bilim adamları üç boyutlu (3D) yazıcı kullanarak işlevsel bir damar ağı oluşturmayı başardı.

San Diego'daki California Üniversitesi araştırmacıları, önce bilgisayarda damar yapısını modelledi, daha sonra da 3D yazıcıyla polimer ve canlı hücre kullanarak damar ağı oluşturdu.

SÖZ KONUSU CANLI HÜCRELER BÜYÜYEREK DAMAR AĞINI BİYOLOJİK DOKUYLA KAPLADI.

Laboratuvar ortamında üretilen damarlar daha sonra fareler üzerinde denendi. Başarıyla sonuçlanan denemelerde damar ağının hayvanın kardiyovasküler sistemiyle uyum sağladığı belirlendi.

Araştırmacılardan Shaochen Chen, "Organlarımızın kan damarları olmadan hayatta kalması ve işlev görmesi mümkün değil. Damarlar organ nakillerinde de en önemli sorunlardan birini oluşturuyor. 3D yazıcıyla suni ancak işlevsel damar ve organ yapımı tüm bu sorunları çözmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Elde edilen damarların şimdilik sadece kan taşıdığına işaret eden Chen, suni damarların doğal damarlar gibi besin maddelerini de taşıması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.