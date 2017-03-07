'Robocanlar' ahır yangınları için sensör geliştirdi

Yalova'da kendilerine "Robocanlar" adını veren bir grup öğrenci tarafından geliştirilen "Onlar da Yanmasın" projesiyle ahır ve çiftliklerde olası bir yangında hayvanlar yanmaktan kurtulacak.

Yalova Merkez İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören bir grup öğrenci tarafından geliştirilen "Onlar da Yanmasın" projesiyle ahır ve çiftliklerde çıkan yangınlardan hayvanlar kurtulabilecek.

Öğrenciler Ahmet Yavuz Hiçdurmaz, Taha Tağrikulu, Eren Kulaber, Ensar Durmuş, Miray Şanver, Rümeysa Koç ve Azra Usta'dan oluşan "Robocanlar" takımının, ahır ve çiftliklerde çıkan olası bir yangında duman sensörünün hayvanların kelepçe mekanizmaları ile kapıyı açmasını sağlayan sisteme ilişkin projesi 18-19 Şubat'ta gerçekleştirilen First Lego League (FLL) Bursa Bölge Turnuvası'nda 30 takım arasından "Robot Tasarım Ödülü"nü kazanmayı başardı.

Böylece "Robocanlar" takımı İzmir'de yapılan Ulusal Turnuva'ya katılmaya hak kazandı. 4-5 Mart'ta düzenlenen turnuvada "Robocanlar", 3'ü devlet diğerleri özel okullardan 47 takım arasında 23. oldu.

Teknoloji tasarım öğretmeni ve takım koçu Emine Baş, "Hayvanlar yaşam ortaklarımız" temasından yola çıkan öğrencilerin, kapalı alanlarda beslenen hayvanların olası bir yangında karşılaşabilecekleri duruma çözüm aradıklarını, "Robocanlar" adını verdikleri takımın bu kapsamda proje hazırladığını bildirdi.

Baş, "Öğrencilerimiz, 'hayvanların barındığı yerlerde bir yangın olduğunda durum ne olur' diye araştırdıklarında bununla ilgili ahırlarda bir önlemin alınmadığını gördüler. Dolayısıyla olası bir yangında ahırdaki hayvanların etkileneceği ve mal sahiplerinin de ciddi şekilde ekonomik kayba uğrayacağını fark ettiler, bunun için de çözüm arayışına girdiler." dedi.

"HAYVANLAR ORTAMI KISA SÜREDE TERK EDECEKTİR"

Olası bir yangında, geliştirilen proje sayesinde hayvanların kısa sürede barındıkları ortamı terk edebileceğine dikkati çeken Baş, şöyle konuştu:

"Hayvanların barındıkları yerlere yerleştirilecek bir sensörle yangın hemen algılanacak, bağlı olanların bağlarını serbest bırakıp, kapılara bağlı motorları çalıştıracak ve tehlikeden kaçma içgüdüsünde olan hayvanların kaçışına izin verecektir. Böylece yanmadan kurtulacaklar. Çiftliklerde yapılar daha çok tahta ve ahşaptan oluşuyor. Hayvanlar, ortamdaki samanların da çabuk alev almasıyla yıkılan ve yanan yapı altında kalarak telef oluyorlar. Aynı zamanda sistemin sesli bir alarmı var. Bu rahatsızlıkla da hayvanların ortamı kısa sürede terk etmesine yol açacak."

"SİSTEM ÇOK MALİYETLİ BİR SİSTEM DEĞİL"

Projenin maliyetli olmadığını dile getiren Baş, ahırlardaki hayvanların maddi değerleri veya çiftliğin kurulması için harcanan para göz önüne alındığında sistemin fazla pahalı olmadığını, bin ila 2 bin lira arasında bir maliyetle sistemin rahatlıkla kurulabildiğini ifade etti.

Sistemin hem küçük hem de büyük ölçekli işletmeler için de çok büyük bir maliyet getirmediğini vurgulayan Baş, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri aracılığıyla hayvan besleyenlere bir teşvik sunularak veya şart koşularak bu sistemin kurulması sağlanabilir." yorumunu yaptı.